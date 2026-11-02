Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belçika ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan milliler, bu kez kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak beşinci hafta mücadelesinin tüm ayrıntıları belli oldu.
Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluşla ilgili maç özelindeki kesin bilginin resmî duyuruyla teyit edilmesi gerekiyor.
A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçına çıkacak.
Millilerin kalan maç programı şöyle:
12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00
15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45