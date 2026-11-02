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Giriş Tarihi: 2.11.2026 13:47

Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde kasım ayındaki kritik karşılaşmalarından birinde Belçika'yı konuk etmeye hazırlanıyor. Ay-yıldızlı ekibin İzmir'de oynayacağı mücadele öncesinde futbolseverler maçın tarihini, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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Belçika ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan milliler, bu kez kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak beşinci hafta mücadelesinin tüm ayrıntıları belli oldu.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı karşılaşmanın ATV ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanması bekleniyor. Yayıncı kuruluşla ilgili maç özelindeki kesin bilginin resmî duyuruyla teyit edilmesi gerekiyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Türkiye ile Belçika arasındaki mücadele, İzmir'de bulunan Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. Göztepe'nin iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stat, A Milli Takım'ı üçüncü kez ağırlayacak.

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TÜRKİYE'NİN ULUSLAR LİGİ'NDEKİ SON MAÇLARI

A Milli Takım, Belçika karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki son maçına çıkacak.

Millilerin kalan maç programı şöyle:

12 Kasım 2026 Perşembe: Türkiye-Belçika | 20.00

15 Kasım 2026 Pazar: Fransa-Türkiye | 22.45

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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