Milli maç tarihi: Türkiye Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Belçika ile deplasmanda oynadığı ilk karşılaşmadan mağlubiyetle ayrılan milliler, bu kez kendi sahasında taraftarının desteğini arkasına alacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynanacak beşinci hafta mücadelesinin tüm ayrıntıları belli oldu.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye-Belçika karşılaşması, 12 Kasım 2026 Perşembe günü oynanacak. UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.