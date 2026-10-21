Milli maça geri sayım başladı! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci grup maçında Belçika ile karşılaşacak. Kendi sahasında oynanacak mücadelede puan arayacak olan millîlerin karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye - Belçika maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor.
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:
12 Kasım 2026
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
22.45 Fransa - Türkiye
A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video