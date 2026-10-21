Haberler Yaşam Haberleri Milli maça geri sayım başladı! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 21.10.2026 09:20 Son Güncelleme: 21.10.2026 09:22

Milli maça geri sayım başladı! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup kapsamında Belçika ile oynayacağı rövanş maçına hazırlanıyor. Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, bu kez kendi sahasında galibiyet hedefliyor. Futbolseverler ise Türkiye - Belçika maçının oynanacağı tarihi, başlama saatini ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

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Milli maça geri sayım başladı! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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A Millî Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci grup maçında Belçika ile karşılaşacak. Kendi sahasında oynanacak mücadelede puan arayacak olan millîlerin karşılaşması futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye - Belçika maçının tarihi, başlama saati ve canlı yayın kanalı da merak edilen konular arasında yer alıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Belçika maçı 12 Kasım 2026 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE-BELÇİKA MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Belçika milli maçı ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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2026 A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

A Milli Takım A Ligi'nden B Ligi'ne düşebilir mi? | Video

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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Milli maça geri sayım başladı! Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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