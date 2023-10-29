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Giriş Tarihi: 29.10.2023 16:28 Son Güncelleme: 29.10.2023 16:38

Milli Otomobil Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu Bursa caddelerinde TOGG’lu Kortej

Bursa’da üretilen Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG, Cumhuriyetin 100’üncü yıl coşkusunda caddelerde boy gösterdi. Onlarca yerli otomobilden oluşan araç korteji, izleyenlerden büyük alkış aldı.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Milli Otomobil Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu Bursa caddelerinde TOGG’lu Kortej

Bursa ve çevresinde yaşayan yerli ve Milli otomobil TOGG T10X sahipleri, kurdukları bir grup üzerinden haberleşerek 100'ncü yıl coşkusuna ayrı bir renk kattı. Anadolu, Gemlik, Pamukkale ve Kula renk akıllı cihazlarını kırmızı ve beyaz balonlarla süsleyen TOGG sahipleri, oluşturdukları konvoyla kornalar eşliğinde Heykel, Altıparmak, Kükürtlü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu çevresinden şehir turu attı. Stadyumun önünde TOGG'larla Ay ve Yıldız oluşturan araç sahipleri, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet'i kutladı. Çok sayıda TOGG'u caddelerde bir arada gören Bursalıların 100'üncü yıl coşkusu ikiye katlandı. Çok sayıda vatandaş, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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Milli Otomobil Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu Bursa caddelerinde TOGG’lu Kortej
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