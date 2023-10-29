Milli Otomobil Cumhuriyet coşkusuna ortak oldu Bursa caddelerinde TOGG’lu Kortej

Bursa ve çevresinde yaşayan yerli ve Milli otomobil TOGG T10X sahipleri, kurdukları bir grup üzerinden haberleşerek 100'ncü yıl coşkusuna ayrı bir renk kattı. Anadolu, Gemlik, Pamukkale ve Kula renk akıllı cihazlarını kırmızı ve beyaz balonlarla süsleyen TOGG sahipleri, oluşturdukları konvoyla kornalar eşliğinde Heykel, Altıparmak, Kükürtlü ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu çevresinden şehir turu attı. Stadyumun önünde TOGG'larla Ay ve Yıldız oluşturan araç sahipleri, ellerindeki bayraklarla Cumhuriyet'i kutladı. Çok sayıda TOGG'u caddelerde bir arada gören Bursalıların 100'üncü yıl coşkusu ikiye katlandı. Çok sayıda vatandaş, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.