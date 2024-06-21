Milli parkları gezme zamanı

Yaz aylarının gelmesiyle, şehrin sıcağından ve karmaşıklığından kaçıp doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşlara açılan milli parklar ve tabiat parkları, her sene Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinde de milyonlarca ziyaretçiyi ağırlıyor. Bu sene Ramazan Bayramı'nda 2 milyon 906 bin 385 kişinin ziyaret ettiği milli parklar ve tabiat parkları, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde de vatandaşların ziyaretine açıldı. Vatandaşlar, DKMP yönetimindeki 49 milli park, 265 tabiat parkı, 31 tabiatı koruma alanı, tabiat anıtı, yaban hayatı geliştirme sahası, ramsar alanı, sulak alan olmak üzere 712 korunan alana akın etti.Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın geliştirdiği Tarım Cebimde uygulamasına getirilen son güncelleme ile uygulamaya milli parklar seçeneği de eklendi. 712 korunan alanın yer aldığı uygulamada, doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşlar için gerekli tüm bilgilere yer veriliyor.Konuma en yakın milli parklar ve tabiat parkları harita üzerinden görülüyor.Parkların giriş-çıkış saatlerine uygulama üzerinden ulaşılabiliyor.Milli parklar ve tabiat parklarına gitmek isteyen vatandaşlar araç kapasitesi hakkında bilgi sahibi olabiliyor.Milli parklar ve tabiat parklarında doğayla iç içe çadır kampı yapmak isteyen vatandaşlar, parklara ait çadır kapasitesini uygulama üzerinden öğrenebiliyor.Uygulamada parkların aynı anda kaç kişiyi ağırlayabileceği bilgisi de yer alıyor.Parklar uygulamaya eklenen video ve fotoğraflarla incelenebiliyor.Parklarda mangal yapma imkânının olup olmadığını öğrenebilmek için iletişim numaraları bulunuyor.