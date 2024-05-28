Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.