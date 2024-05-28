Milli Piyango çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 29 Mayıs 2024 Çarşamba Milli Piyango sonuçları sorgulama MPİ ekranı

29 Mayıs 2024 Çarşamba tarihli çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Bilet sahipleri Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerine hız kazandırdı. Bugünün talihli rakamları MP TV canlı yayın ekranı üzerinden açıklanacak. Kazandıran numaralar millipiyangoonline.com adresi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, 29 Mayıs 2024 Milli Piyango sonuçları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? İşte, Milli Piyango çekilişi MPİ bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar…
29 MAYIS 2024 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Mayıs ayının son Milli Piyango çekilişi, 29 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 17.30 itibarıyla başlayacak ve MP TV üzerinden canlı yayınlanacak.
Bilet sahipleri çekilişi canlı takip edebilecek. Kazandıran numaralar Milli Piyango Online üzerinden öğrenilebilecek.
İşte, sorgulama ekranı:
NASIL KAZANILIR?
Milli Piyango biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanılır. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendirilir:
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı
Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı
Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.
Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletle teselli ikramiyesi kazanılır.
Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.
Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.