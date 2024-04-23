MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA : Milli Piyango sorgulama ve 23 Nisan özel çekilişi MP TV canlı izle!

Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişi sonuçları için heyecan dorukta! 23 Nisan Salı günü 17:30'da başlayan çekiliş için heyecanlı bekleyiş başladı. 80 Milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibi olmayı hayal edenler Milli Piyango sonuçları kazandıran numaralar listesini sorguluyor. Milli Piyango hızlı bilet sorgulama yaparak ya da Milli Piyango 23 Nisan özel çekiliş sonuçları listesine göz atarak biletinizi kontrol edebilirsiniz. İşte, Milli Piyango 23 Nisan özel çekilişinde gelen ilk sonuçlar ve kazandıran numaralar…
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Piyango'da bu sene de 23 Nisan özel çekilişi gerçekleştirilecek. Milli Piyango büyük ikramiye özel çekilişi 23 Nisan Salı saat 17.30'da gerçekleştirilecek.
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÖZEL ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE
23 Nisan Salı, saat 17.30'da gerçekleştirilecek çekiliş, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak.
MİLLİ PİYANGO 23 NİSAN ÖZEL ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ KURALLARI
Milli Piyango bilet tipleri üçe ayrılır; Tam Bilet, Yarım Bilet ve Çeyrek Bilet. Alınan ve ikramiye kazanan bilet tam bilet ise ikramiyenin tümü, yarım bilet ise ikramiyenin yarısı, çeyrek bilet ise ikramiyenin çeyreği kazanılır. Kazanan kategoriler çekilişlerde değişkenlik gösterir ve Milli Piyango'da iki tane özel kategori bulunur. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki numara çekilir. Son basamağı bu iki numaradan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır. Teselli kategorisi, en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının her basamağındaki numaraya göre farklılık gösteren ikramiyedir. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/milli-piyango-oyun-kurallari adresinden ulaşılabilir.