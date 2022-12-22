Milli Piyango sorgulama 2023! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama Sabah’ta olacak!

Yeni yıla çok az bir zaman kala, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi için de heyecan giderek büyüyor. 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı anbean Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama hızlı ve kesintisiz olarak sabah.com.tr'de olacak. Zengin olmanın hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaş, geri sayıma başladı. Bu doğrultuda, Milli Piyango yılbaşı 2023 çekiliş sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sizler de o tarih geldiğinde Milli Piyango 2023 yılbaşı bilet sorgulama motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak, size çıkan ikramiye varsa hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz.