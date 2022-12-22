Milli Piyango sorgulama 2023! Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ve bilet sorgulama Sabah’ta olacak!

Yeni yıla çok az bir zaman kala, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi için de heyecan giderek büyüyor. 31 Aralık 2022 Cumartesi akşamı anbean Milli Piyango sonuçları ve sıralı tam liste MPİ bilet sorgulama hızlı ve kesintisiz olarak sabah.com.tr'de olacak. Zengin olmanın hayali ile bilet alan milyonlarca vatandaş, geri sayıma başladı. Bu doğrultuda, Milli Piyango yılbaşı 2023 çekiliş sonuçları büyük bir merakla bekleniyor. Sizler de o tarih geldiğinde Milli Piyango 2023 yılbaşı bilet sorgulama motoru sayesinde bilet numaranızı yazarak, size çıkan ikramiye varsa hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebileceksiniz.
Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenmeye başladı. 31 Aralık Cumartesi günü Milli Piyango sorgulama 2023 yılbaşı çekilişi şüphesiz en çok merak edilen konuların başında yerini alacak.
Milli Piyango sonuçları, noter huzurunda gerçekleştirilecek olan çekilişlerin ardından sabah.com.tr'nin sayfasında yer alacak. MPİ Yılbaşı çekilişi sonuçları tam sıralı liste ile ya da bilet sorgulama işlemi yaparak tüm bilgilere ulaşabileceksiniz. Milli Piyango sorgulama 2023 yılbaşı çekiliş sonuçları anbean takip edebilirsiniz.
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MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR; ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?
Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.
MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!
Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.
Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.
TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.
Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.