Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: 2026 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 5.12.2025 07:55

Milyonların merakla beklediği Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için geri sayım sürüyor. Her yıl 31 Aralık gecesi düzenlenen bu geleneksel çekilişte büyük ikramiye bu kez rekor bir seviyeye ulaştı. 2025 yılı için büyük ödül tutarı netleşirken, bilet fiyatları da duyuruldu. Bu yıl toplam ikramiye miktarı yine oldukça yüksek. İşte tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları…

Her yıl büyük bir heyecanla takip edilen Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için büyük ikramiye tutarı açıklandı ve biletlerin satışı başladı. Şans oyunu meraklıları, biletlerini bayilerden ya da çevrim içi platformlardan temin ediyor. Peki, 2025 yılına özel Milli Piyango biletlerinin fiyatları ne kadar? İşte yılbaşı çekilişine dair güncel bilgiler…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİNDE DETAYLAR BELLİ OLDU

31 Aralık 2025 gecesi yapılacak olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, hem dağıtılan ikramiye miktarı hem de heyecanıyla tüm Türkiye'de bekleniyor. Online üzerinden duyurulan büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları belli oldu:

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango İdaresi tarafından 2026 Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlenen büyük ikramiye tutarı rekor kırdı.

Büyük İkramiye Tutarı: 800 Milyon TL

Toplam Dağıtılacak İkramiye: 4 Milyar 644 Milyon 700 Bin TL

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO TAM, YARIM VE ÇEYREK BİLET FİYATLARI

Milli Piyango severlerin bütçelerine uygun olarak tam, yarım ve çeyrek olmak üzere üç farklı bilet seçeneği satışa sunuldu. Biletler, 9 Kasım 2025 tarihi itibarıyla Milli Piyango bayilerinde ve resmi çevrim içi platformlarda (millipiyangoonline.com) satışa çıktı:

Bilet Tipi Fiyat (2026)
Tam Bilet 800 TL
Yarım Bilet 400 TL
Çeyrek Bilet 200 TL

İşte ikramiye tablosu:

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi İkramiye tablosu aşağıdaki gibi olacak:

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları: 2026 Milli Piyango tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ne kadar?
