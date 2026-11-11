Haberler Yaşam Haberleri Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:51

Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar?

Yeni yıla büyük ikramiye hayaliyle girmeye hazırlanan vatandaşlar, 2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için açıklanan detayları yakından takip ediyor. Bu yıl büyük ikramiyenin 1 milyar TL olarak belirlenmesi heyecanı artırırken, yılbaşı biletlerinin satışa çıkmasıyla birlikte fiyatlar da belli oldu. İşte, Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları...

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Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar?
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Geçen yılın bilet fiyatlarıyla karşılaştırıldığında tüm bilet türlerinde değişiklik yapılırken, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı da açıklandı. 2027 yılına milyarder olma hayaliyle girmek isteyenlerin merak ettiği bilet ücretleri, satış tarihleri ve büyük çekilişin yapılacağı gün netleşti.

2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ FİYATLARI NE KADAR?

2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları, bilet türüne göre açıklandı.

2027 yılbaşı çekilişi için belirlenen bilet ücretleri şöyle:

Çeyrek bilet: 250 TL

Yarım bilet: 500 TL

Tam bilet: 1.000 TL

BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYAR TL OLDU!

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin en dikkat çeken ayrıntısı büyük ikramiye tutarı oldu. Yeni yıl çekilişinde büyük ödül 1 milyar TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL artırıldı. Çekilişte amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılması planlanıyor.

Ayrıca büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantisi kapsamında olduğu açıklandı. Buna göre 1 milyar TL'lik ödülün tamamının talihli ya da talihlilere verilmesi öngörülüyor.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETLERİ NEREDEN ALINIR?

2027 yılbaşı çekilişi biletlerinin satışları 9 Kasım 2026 itibarıyla başladı. Çekilişe katılmak isteyenler biletlerini yetkili Milli Piyango bayilerinden, Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alabiliyor.

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2027 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni yıl gecesi yapılacak çekilişin ardından 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin kazanan numarası belli olacak.

Çekiliş sonuçları, amorti numaraları ve diğer ikramiye bilgileri Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar?
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