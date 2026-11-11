Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar?

Geçen yılın bilet fiyatlarıyla karşılaştırıldığında tüm bilet türlerinde değişiklik yapılırken, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı da açıklandı. 2027 yılına milyarder olma hayaliyle girmek isteyenlerin merak ettiği bilet ücretleri, satış tarihleri ve büyük çekilişin yapılacağı gün netleşti.
2027 Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları, bilet türüne göre açıklandı.
2027 yılbaşı çekilişi için belirlenen bilet ücretleri şöyle:
Çeyrek bilet: 250 TL
Yarım bilet: 500 TL
Tam bilet: 1.000 TL
2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin en dikkat çeken ayrıntısı büyük ikramiye tutarı oldu. Yeni yıl çekilişinde büyük ödül 1 milyar TL olarak belirlendi.
Geçtiğimiz yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL artırıldı. Çekilişte amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılması planlanıyor.
Ayrıca büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantisi kapsamında olduğu açıklandı. Buna göre 1 milyar TL'lik ödülün tamamının talihli ya da talihlilere verilmesi öngörülüyor.
Milli Piyango 2027 Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Yeni yıl gecesi yapılacak çekilişin ardından 1 milyar TL'lik büyük ikramiyenin kazanan numarası belli olacak.
Çekiliş sonuçları, amorti numaraları ve diğer ikramiye bilgileri Milli Piyango Online internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden takip edilebilecek.