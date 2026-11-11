Milli Piyango yılbaşı bileti fiyatları: Büyük ikramiye 1 milyar TL! Çeyrek, yarım ve tam bilet ne kadar?

BÜYÜK İKRAMİYE 1 MİLYAR TL OLDU!

2027 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin en dikkat çeken ayrıntısı büyük ikramiye tutarı oldu. Yeni yıl çekilişinde büyük ödül 1 milyar TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yıl 800 milyon TL olan büyük ikramiye, bu yıl 200 milyon TL artırıldı. Çekilişte amorti dahil toplam 5 milyar 796 milyon 300 bin TL ikramiye dağıtılması planlanıyor.

Ayrıca büyük ikramiyenin tamamının dağıtım garantisi kapsamında olduğu açıklandı. Buna göre 1 milyar TL'lik ödülün tamamının talihli ya da talihlilere verilmesi öngörülüyor.