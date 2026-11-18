Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, gelen olmadı. G.Ş'nin avukatının bilirkişi ve bilirkişi raporuna karşı itirazlarını içerir dilekçesi okundu ve dosyaya alındı. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, taraflar arasında işveren-işçi ilişkisi oluşmadığından gerçekleşen olayın iş kazası olmadığı, bilirkişi raporunda da ise Yazgan'ın kusurunun olmadığı belirtildi. G.Ş. ile antrenör B.M'nin kusurlu olduğu tespit edildi ve ayrı ayrı "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılması istendi. İddianamede bulunmayan kamp programı teknik direktörü teknik sorumlu B.D. hakkında da Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihbarda bulunulmasını talep edildi. Mahkeme sanıklar ve avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmaları amacıyla duruşmayı 1 Ocak 2027'ye erteledi.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca Erzurum'daki Palandöken Dağı'nda antrenman yapan sporcuların üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybeden milli judocu Emre Yazgan'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M'nin kusurlu olduğu belirtiliyor. Emre Yazgan'ın yetkili antrenörün emir ve talimatları doğrultusunda olduğuna işaret edilen iddianamede, bu nedenle doğa yürüyüşü veya antrenman amaçlı olay yerine girme konusunda kendi inisiyatifinin dışında emir ve talimat ile gittiği düşünüldüğü için meydana gelen kaza olayında sporcunun kusurunun olmadığı ifade ediliyor. İddianamede, G.Ş. ve B.M. hakkında "taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep ediliyor.