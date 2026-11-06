Milli Takım Dünya Kupası’nda kadroya alınmayan isimler açıklandı! Hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, ardından 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak ilk kez A Millî Takım'ın başında sahaya çıkacağı bu iki mücadele öncesinde kadro tercihleri futbolseverlerin dikkatini çekti.

Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.

Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular belli olurken, kadroda yer almayan isimler de ortaya çıktı.

İşte, A Milli Takım Dünya Kupası kadroya alınmayan isimler;