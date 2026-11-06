Haberler Yaşam Haberleri Milli Takım Dünya Kupası’nda kadroya alınmayan isimler açıklandı! Hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?
Giriş Tarihi: 06.11.2026 14:54 Son Güncelleme: 06.11.2026 14:57

Milli Takım Dünya Kupası’nda kadroya alınmayan isimler açıklandı! Hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?

A Millî Futbol Takımı’nda Sergen Yalçın dönemi resmen başladı. 20 Ekim’de teknik direktörlük görevine getirilen deneyimli çalıştırıcı, Ay-Yıldızlı ekibin başındaki ilk maçlarına Belçika ve Fransa karşısında çıkacak. Yalçın’ın bu karşılaşmalar için açıkladığı ilk aday kadroda bazı dikkat çeken isimlerin yer almaması gündem oldu.

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Milli Takım Dünya Kupası’nda kadroya alınmayan isimler açıklandı! Hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?
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Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım'da İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, ardından 15 Kasım'da deplasmanda Fransa ile karşılaşacak. Sergen Yalçın'ın teknik direktör olarak ilk kez A Millî Takım'ın başında sahaya çıkacağı bu iki mücadele öncesinde kadro tercihleri futbolseverlerin dikkatini çekti.

Milli takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında aday kadroyu açıkladı.

Millilerin 12 Kasım'da İzmir'de Belçika ve 15 Kasım'da Bordeaux'da Fransa ile yapacağı müsabakaların aday kadrosunda yer alan oyuncular belli olurken, kadroda yer almayan isimler de ortaya çıktı.

İşte, A Milli Takım Dünya Kupası kadroya alınmayan isimler;

ALTAY BAYINDIR

SAMET AKAYDIN

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KEREM AKTÜRKOĞLU

ADİL DEMİRBAĞ

BARTUĞ ELMAZ

OKAN KOCUK

MERT MÜLDÜR

MELİH KABASAKAL

İRFAN CAN KAHVECİ

DEMİR EGE TIKNAZ

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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Milli Takım Dünya Kupası’nda kadroya alınmayan isimler açıklandı! Hangi futbolcular kadrodan çıkarıldı?
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