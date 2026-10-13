Haberler Yaşam Haberleri MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ KALAN MAÇLARI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 13.10.2026 18:58

MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ KALAN MAÇLARI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde kasım ayı karşılaşmaları yaklaşırken A Milli Futbol Takımı’nın maç programı yeniden gündeme geldi. Türkiye, A Ligi 1. Grup’taki beşinci sınavında Belçika’yı kendi sahasında konuk edecek. Eylül ve ekim aylarındaki maçların ardından gruptaki konumunu değiştirmek isteyen millilerin mücadelesi için geri sayım sürerken taraftarlar da karşılaşmanın yayın ayrıntılarını öğrenmek istiyor. Peki, Türkiye-Belçika milli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ KALAN MAÇLARI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıradaki rakibi Belçika olacak. Kasım ayında oynanacak grup mücadelesinde ay-yıldızlılar, rakibi karşısında sahasında puan arayacak. Milli maç heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise Türkiye-Belçika karşılaşmasının tarihini, saatini ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.

İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.

TÜRKİYE-BELÇİKA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye-Belçika karşılaşması ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 2026

A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:

12 Kasım 2026

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım 2026

22.45 Fransa - Türkiye

A MİLLİ TAKIM'IN GRUPTAKİ SON DURUMU

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve 3-1, Belçika'ya ise 3-0 mağlup oldu. Milliler, Belçika karşısında sahasında galibiyet alarak gruptaki kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.

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MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ KALAN MAÇLARI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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