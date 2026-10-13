MİLLİ TAKIM ULUSLAR LİGİ KALAN MAÇLARI: Türkiye - Belçika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki sıradaki rakibi Belçika olacak. Kasım ayında oynanacak grup mücadelesinde ay-yıldızlılar, rakibi karşısında sahasında puan arayacak. Milli maç heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler ise Türkiye-Belçika karşılaşmasının tarihini, saatini ve canlı yayın seçeneklerini araştırıyor.
A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup mücadelesi, 12 Kasım 2026 Perşembe günü yapılacak.
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak belirlendi.
A Milli Futbol Takımı'nın kalan maçları şöyle:
12 Kasım 2026
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026
22.45 Fransa - Türkiye
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta oynadığı ilk dört maçta Fransa'ya 1-0, İtalya'ya 4-1 ve 3-1, Belçika'ya ise 3-0 mağlup oldu. Milliler, Belçika karşısında sahasında galibiyet alarak gruptaki kötü gidişatı değiştirmeyi hedefliyor.