Milli teknoloji meşalesi TEKNOFEST Güneydoğu’da

Şanlıurfa'da ilk kez düzenlenecek olan TEKNOFEST Güneydoğu, bugün ziyaretçilerine kapılarını açıyor. GAP Havalimanı'nda 191 bin metrekarelik alanda düzenlenen festival, "Tarihin sıfır noktası" Göbeklitepe'yi merkeze alarak başlayacak. Bu çerçevede 360 derece ekranlar ve alanın merkezinde yer alan dikili taşın çevresinde "Her şey nerede başladı?" sorusuna yanıt aranacak. Şanlıurfa ve Taş Tepeler'in neolitik dönem hafızasından yola çıkan Tecrübe Sergisi, insanlığın geçmişten günümüze uzanan üretim serüveni gözler önüne serilecek.

GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİ

Hezarfen Deneyim Alanı, geçmişin uçuş arzusu ile yeni nesil hava araçları ve geleceğin teknolojilerini bir araya getirecek. Ayrıca, HÜRKUŞ Mini Uçuş Alanı'nda 3-8 yaş grubundaki çocuklar, pedallı mini uçaklarla parkuru turlayarak havacılık deneyimi yaşayacak. Yaklaşık 3 bin 200 metrekarelik "TÜME Etkinlik Alanı"nda ise otonom çiftlik teknolojileri, sağım ve yemleme robotları, akıllı ahır sistemleri, görüntü işleme, sensör ve sürü yönetimi teknolojileri, genetik ve embriyo uygulamaları, tarım dronları, sürdürülebilir su teknolojileri ve yeni nesil gıda çözümleri sergilenecek.

GÖKYÜZÜNDE MİLLİ GURUR

Festival boyunca ziyaretçileri çok sayıda hava gösterisi bekliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından üretilen milli muharip uçak KAAN'ın bire bir ölçekli mockup'ı ilk kez vatandaşlarla buluşacak. Türkiye'nin yerli ve milli imkânlarla geliştirdiği hava araçları gökyüzünde hünerlerini sergilerken, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK de gösteri uçuşları yapacak. Bayraktar AKINCI, Bayraktar TB3, Bayraktar TB2 AI, AKSUNGUR, T-129 ATAK ve T-70 festival alanında sergilenecek.

ÇELİK KUBBE

Festival alanında kurulacak Çelik Kubbe Dijital Deneyim Alanı ile ziyaretçilere, Türkiye'nin hava savunma sistemlerinin kabiliyeti aktarılacak. Çelik Kubbe kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen hava savunma sistemleri ve sensörlerin oluşturduğu mimarinin nasıl çalıştığı da deneyim alanında anlatılacak.

ÖZEL KULE

Festivalde, havacılık meraklıları ve fotoğrafçılar, özel olarak kurulacak kuleden hava gösterilerini takip edebilecek.