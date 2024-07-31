Milli yüzücüler "ilk madalya" için önce kulaç sonra nikah için imza atacak

Dünya Arenası'nda Türkiye'yi yüzme dalında temsil edecek olan milli yüzücülerinden Ecem Dönmez ile Berkay Ömer Öğretir Türkiye'ye madalya getirmek için mücadele verirken nikahlarını ise bu olimpiyatta yapmaya karar verdiler. Milli Yüzücüler Türkiye adına olimpiyatta mücadele heyecanını yaşarken evlilik kararı ile de bu heyecanı unutulmaz hale getireceklerini ve Paristeki Büyükelçilikte nikah töreni ile evleneceklerini söylediler..

Milli yüzücüler, Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye yüzme branşında ilk madalyayı kazandırmak için havuza girecek.

TÜRKİYE'Yİ YÜZMEDE 8 SPORCU TEMSİL EDECEK

Paris 2024'te Türkiye'yi yüzmede 8 sporcu temsil edecek. Olimpiyatlarda Emir Batur Albayrak, Kuzey Tuncelli, Berkay Ömer Öğretir, Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç, Zehra Duru Bilgin ve Berke Saka madalya mücadelesi verecek.

Sporculardan Emir Batur Albayrak 1500 metre serbest stilde, Berkay Ömer Öğretir 100 metre kurbağalamada, Kuzey Tunçelli hem 800 metre serbest hem de 1500 metre serbestte, Berke Saka da 100 metre sırtüstünün yanı sıra 200 metre bireysel karışık müsabakalarında yarışacak.

Kadın sporculardan Ecem Dönmez, Ela Naz Özdemir, Gizem Güvenç ve Zehra Duru Bilgin de 4x200 metre serbest bayrak takım müsabakalarında boy gösterecek.

4x200 metre serbest bayrak takım müsabakalarında yarışacak olar Milli yüzücü Ecem Dönmez başarısıyla baş döndürüyrken yine aynı branşta Türkiye'yi temsil edecek olan bin 500 metre serbest stilde Berkay Ömer Öğretir 100 metre kurbağalamada madalya için kulaç atacak.

ÖNCE YARIŞ SONRA NİKAH OLACAK

Olimpiyatlarda kendisi gibi yüzücü olan milli sporcu Berkay Ömer Öğretir ile hayatını birleştirmeye ve nikahı da Fransada yapmaya karar veren milli Yüzücü Ecem Dönmez nikahla birlikte Türkiye'ye birde madalya kazandırmak için mücadele vereceklerini söyledi.

Olimpiyatlarda evlenmeye karar veren milli yüzücü Ecem Dönmez Dedesi sayesinde başladı 13 yaşında rekor kırdı. Yüzme sporunda her girdiği yarışmada madalya ve rekor ile dönen ve evinde yaklaşık 300'e yakın madalyası olan Ecem Dönmez 8 yaşında başladığı yüzmete, başarılarıyla adından söz ettirdi. Henüz 13 yaşında rekor kıran Ecem Dönmez, Paris 2024 Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil ederek altın madalya ile dönmeyi hedefliyor.



ECEM DÖNMEZ KİMDİR?

Ecem Dönmez 29 Ekim 1998 yılında dünyaya geldi. Yüzmeye 8 yaşında dedesinin yönlendirmesiyle başladı. Bir süre amatör olarak yaptığı yüzme sporunda daha sonra profesyonel oldu ve çeşitli yarışmalara katılmaya başladı.

Pokal Mesta Yüzme yarışmasında Türk Milli Takımı'nda 14 birincilik, 8 ikincilik ve 6 üçüncülük olmak üzere toplam 28 madalya kazandı. Bu yarışmada Ecem Sönmez 13 yaş altı kategorisinde 200 metre karışıkta birinci oldu ve rekor kırdı.

Kurbağa kelebek serbes karışık branşlarında bir çok Türkiye birincilikleri ve Türkiye rekorları kırdı En son olarak 2022 yılında Akdeniz Oyunları'nda 4 ✖️ 200 Bayrak yarışında üçüncülük 2022 İslam Oyunları'nda 4✖️ 200 Bayrak yarışında birincilik 2024 yılı Avrupa Şampiyonası'nda 4 ✖️ 200 Bayrak yarışında3. Lük Ve Türkiye rekoru 2024 Dünya Şampiyonası'nda4 ✖️ 200 Bayrak yarışında Dünya ikinciliği var . 2017 yılında Bakü' de düzenlenen İslami Dayanışma Ödülleri'nde bronz madalyanın sahibi oldu. 2021 yılında Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Ödülleri'nde altın madalyanın sahibi oldu. Başarıları sayesinde Fenerbahçe kadrosuna katıldı.

2024 yılında Zehra Duru Bilgin, Gizem Güvenç ve Ela Naz Özdemir ile birlikte 4 x 200 serbest kadın bayrak takımında yarışarak bronz madalyanın sahibi oldu. Bu madalya Türkiye'nin yüzmede bayrak takımı olarak büyükler grubunda elde ettiği ilk Avrupa Şampiyonası başarısıdır.

BERKAY ÖMER ÖĞRETİR:

Berkay Ömer öğretir 2022 Akdeniz oyunları nda 100 metre 200 metre kurbağa da birincilik 100 kurbağada Akdeniz oyunları rekoru 2022 İslam oyunlarında 50- 100 Kurbağa branşında İkincilik 200 kurbağa da birincilik 2023 Dünya Şampiyonası'nda Türk yüzme tarihinde ilk defa sekizincilik 2024 Avrupa Şampiyonası'nda 100 kurbağa da Avrupa ikinciliği almıştır. Ecem Sönmez ve Berkay Ömer Öğretir 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda 4x200 metre serbest bayrakta Türkiye'yi temsil ederek madalya ile dönmeyi hedeflediklerini söylediler.



BABA UĞUR DÖNMEZ, "KIZIM MADALYA VE NİKAHLA GURURUMU İKİYE KATLAYACAK"

Ecem Dönmez'in başarısında büyük katkıları olan babası Uğur Dönmez ise kızının 8 yaşlarından itibaren sevdalısı olduğu yüzme dalında sayısız şampiyonluklar ve madalyalar ile rekorlar kırdığını belirterek 2024 Paris Yaz Olimpiyatları'nda Türkiye'ye madalya kazandırmak için mücadele vermesinden dolayı büyük gurur duyduğunu söyledi. Kızının kendisi gibi milli yüzücü olan

Berkay Ömer Öğretir ile Paris'teki olimpiyatlarda nikahlanacağını da belirten baba Uğur Dönmez, "Kızım küçük yaşlardan itibaren bizi hep başarıları ile gururlandırdı. Bunun zirve noktası da olimpiyatlardı onu da başardı. Şimdide dönyada ender rastlanan iki milli yüzücü olarak unutulmayacak bir birlikteliğe ve nikahada imza atacaklar. Kızımla gurur duyuyorum birde Türkiye'ye madalya kazandırırsa bu gururum kat kat artacaktır. Çünkü küçük yaşlarda çok emek verdi. Kızım eğer madalyada alırsa çifte mutluluğu hak ediyor" dedi.

UNUTULMAZ OLMAK İÇİN OLİMPİYATLARDA NİKAHLANACAĞIZ

Pariste 1 Agustos'ta seçme yüzmelerine hazırlanan Ecem Dönmez ise Türkiye'ye yüzme dalında madalya getirmek için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Yıllarca yüzme dalında bir çok başarılara imza attım. Şimdi Dünya arenasında Olimpiyatlarda Ülkemi gururlandırmak için madalya alıp İstiklal marşımızı okutmak için heyecanlıyım. Bu başırı ile birlikte milli yüzücü olan Berkay Ömer Öğretir ile yarış sonrası kendi kararımızla büyükelçilikte bir de nikah töreni yapacağız. Bu bizim için çifte mutluluk olacak. Hedefim ülkeme madalya ile dönmektir. Hem başarımız hem de mutluluğumuzun unutulmaz olması için böyle bir karar aldık. 10 yıldır sahiplendiğim köpeğim Marko ve babam tüm Türkiye gibi televizyon başında beni izleyecekler o yüzden çok heyecanlıyım. Markoyu 10 yıl önce rekor kırmam karşılığında antrenörümün sayesinde sahiplenmiştim. Olimpiyattan sonra normal hayatıma döneceğim .7 Tepe Üniversitesi Siyasal Bilimleri Uluslararası İlişkileri bitirmeme rağmen mesleğimi yapamıyorum. Plates öğretmenliğim var . hem ona hem de yüzüp hem iş hayatıma devam ediyorum" " dedi.