Ankara’da milyon dolarlık tarihi eserler ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı ve titiz çalışmalar sonucunda Ankara Kalesi civarında tarihi eserlerin bulunduğu ikamet ve depoyu tespit etti.

MİLYON DOLARLIK TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Kaçakçılık ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenledikleri eşzamanlı operasyonda, Roma, Bizans, Antik Yunan, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait milyonlarca dolar değerindeki 4 bin 212 adet altın, gümüş ve bronz sikke ile 893 adet tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi. Ayrıca; 4 adet tarihi nitelikte olan tabanca ile 1 kişi gözaltına alındı. Ekipler tarafından ele geçirilen tarihi eserlerin işlemleri tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığına teslim edileceği öğrenildi.