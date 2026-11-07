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Giriş Tarihi: 07.11.2026 16:58

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

Soğuk havaların bastırmasıyla birlikte milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı resmi açıklamalardaydı. Bakanlığın yaptığı son açıklamayla trafikteki o kritik uygulamanın süresi ve ceza ücreti belli oldu. İşte, hem 5 bin 856 TL ceza yememek hem de kışa hazırlıksız yakalanmamak için bilmeniz gerekenler.

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Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek
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Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren o kritik tarihe sadece günler kaldı. Havaların ani şekilde soğuması ve kış şartlarının kapıya dayanmasıyla birlikte, trafikte güvenliği artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla devreye giren kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı.

Eski alışkanlıklarla 1 Aralık olarak bilinen tarih, yeni düzenlemeyle 15 Kasım'a çekilmişti. Bu değişikliği gözden kaçıran veya hazırlıklarını son dakikaya bırakan sürücüleri ağır cezalar bekliyor.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

15 KASIM TARİHİNE DİKKAT: CEZALAR NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre, kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında uygulanıyor. Bu kapsamda denetimlerin ilk günden itibaren sıkılaşacağı bildirildi.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamasına göre 2026 yılında kış lastiği takmama cezası belli oldu. Buna göre, belirtilen tarihler arasında kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sahiplerine kesilecek ceza miktarı 5 bin 856 TL olarak uygulanacak.

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Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

SIKI DENETİM UYGULANACAK

Trafik ekipleri, özellikle şehirler arası yollarda ve il giriş çıkışlarında denetimleri artıracak; lastik diş derinliklerini (yasal sınır hususi ve ticari araçlar için önem taşır) kumpasla ölçecek.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

Denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili diğer kurumların ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

HUSUSİ ARAÇLAR ZORUNLULUKTAN MUAF MI?

Trafikte en çok kafa karışıklığı yaratan konuların başında hangi araçların zorunlu kapsamda yer aldığı geliyor. Yasal düzenlemenin detayları şu şekilde:

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

Zorunlu Olan Araçlar (Ticari Kapsam): Şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için kış lastiği takmak yasal bir zorunluluktur. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve ticari taksiler bu kapsama girer.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

Hususi (Binek) Araçlar: Özel otomobiller ve ticari amaçla kullanılmayan binek araçlar için kış lastiği yasal bir zorunluluk taşımıyor. Ancak uzmanlar, hava sıcaklığının +7°C'nin altına düştüğü tüm bölgelerde can güvenliği ve yol tutuşu açısından hususi araçlara da kış lastiği takılmasını tavsiye ediyor.

Ayrıca kış şartlarında yaşanabilecek kazalarda hususi araçlarda kış lastiğinin bulunmaması, sigorta ve kasko ekspertiz değerlendirmelerinde kusur oranını etkileyebiliyor.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

SADECE LASTİK YETMİYOR: KIŞ GELMEDEN YAPILMASI GEREKEN 4 KRİTİK KONTROL

Her ne kadar yasal zorunluluk doğrudan kış lastiğini kapsasa da, uzmanlar güvenli bir kış sezonu geçirmek ve yolda kalmamak için genel araç bakımının da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte son 8 günde mutlaka gözden geçirmeniz gerekenler:

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

1. Antifriz Seviyesi ve Kalitesi: Motorun donmasını ve aşırı ısınmasını önleyen antifriz, soğuk havalardaki en büyük sigortanızdır. Sadece su eklemek yerine radyatör sıvısının derecesi mutlaka ölçülmelidir.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

2. Akü Performansı: Soğuk hava akülerin kapasitesini düşürür. Marş basmada yavaşlık yaşanıyorsa akünüzü bir oto elektrikçide test ettirin.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

3. Silecekler ve Cam Suyu: Görüş açısının karlı ve yağmurlu havalarda kapanmaması için silecek lastiklerini yenileyin ve depoya mutlaka donmayan özel cam suyu doldurun.

Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

4. Fren ve Süspansiyon Sistemi: Kaygan zeminlerde durma mesafenizi korumak için balataların ve disklerin durumu kontrol edilmelidir.

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek
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