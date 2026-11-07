Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren o kritik tarihe sadece günler kaldı. Havaların ani şekilde soğuması ve kış şartlarının kapıya dayanmasıyla birlikte, trafikte güvenliği artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla devreye giren kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı.
Eski alışkanlıklarla 1 Aralık olarak bilinen tarih, yeni düzenlemeyle 15 Kasım'a çekilmişti. Bu değişikliği gözden kaçıran veya hazırlıklarını son dakikaya bırakan sürücüleri ağır cezalar bekliyor.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen kurallara göre, kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım – 15 Nisan tarihleri arasında uygulanıyor. Bu kapsamda denetimlerin ilk günden itibaren sıkılaşacağı bildirildi.
Trafik ekipleri, özellikle şehirler arası yollarda ve il giriş çıkışlarında denetimleri artıracak; lastik diş derinliklerini (yasal sınır hususi ve ticari araçlar için önem taşır) kumpasla ölçecek.
Denetimler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve ilgili diğer kurumların ekipleri tarafından gerçekleştirilecek.
Trafikte en çok kafa karışıklığı yaratan konuların başında hangi araçların zorunlu kapsamda yer aldığı geliyor. Yasal düzenlemenin detayları şu şekilde:
Zorunlu Olan Araçlar (Ticari Kapsam): Şehirler arası yollarda yük ve yolcu taşımacılığı yapan tüm ticari araçlar için kış lastiği takmak yasal bir zorunluluktur. Kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet ve ticari taksiler bu kapsama girer.
Hususi (Binek) Araçlar: Özel otomobiller ve ticari amaçla kullanılmayan binek araçlar için kış lastiği yasal bir zorunluluk taşımıyor. Ancak uzmanlar, hava sıcaklığının +7°C'nin altına düştüğü tüm bölgelerde can güvenliği ve yol tutuşu açısından hususi araçlara da kış lastiği takılmasını tavsiye ediyor.
Ayrıca kış şartlarında yaşanabilecek kazalarda hususi araçlarda kış lastiğinin bulunmaması, sigorta ve kasko ekspertiz değerlendirmelerinde kusur oranını etkileyebiliyor.
Her ne kadar yasal zorunluluk doğrudan kış lastiğini kapsasa da, uzmanlar güvenli bir kış sezonu geçirmek ve yolda kalmamak için genel araç bakımının da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor. İşte son 8 günde mutlaka gözden geçirmeniz gerekenler:
1. Antifriz Seviyesi ve Kalitesi: Motorun donmasını ve aşırı ısınmasını önleyen antifriz, soğuk havalardaki en büyük sigortanızdır. Sadece su eklemek yerine radyatör sıvısının derecesi mutlaka ölçülmelidir.
2. Akü Performansı: Soğuk hava akülerin kapasitesini düşürür. Marş basmada yavaşlık yaşanıyorsa akünüzü bir oto elektrikçide test ettirin.
3. Silecekler ve Cam Suyu: Görüş açısının karlı ve yağmurlu havalarda kapanmaması için silecek lastiklerini yenileyin ve depoya mutlaka donmayan özel cam suyu doldurun.