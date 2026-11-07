Milyonlarca araç sahibi için son 8 gün! Unutan 6 bin TL’ye yakın ceza ödeyecek

Türkiye genelinde milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren o kritik tarihe sadece günler kaldı. Havaların ani şekilde soğuması ve kış şartlarının kapıya dayanmasıyla birlikte, trafikte güvenliği artırmak ve olası kazaların önüne geçmek amacıyla devreye giren kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı.

Eski alışkanlıklarla 1 Aralık olarak bilinen tarih, yeni düzenlemeyle 15 Kasım'a çekilmişti. Bu değişikliği gözden kaçıran veya hazırlıklarını son dakikaya bırakan sürücüleri ağır cezalar bekliyor.