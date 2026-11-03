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Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:37

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

TasteAtlas'ın yayınladığı yeni liste, dünya genelinde turistlerin ve lezzet eleştirmenlerinin oylarıyla damak tadına en az hitap eden mutfakları ortaya koydu. Zengin mutfak kültürleriyle tanınan bazı ülkeler listede beklentilerin altında kalırken, bu durum gurmeleri bile şaşırttı. İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı.

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Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı
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Gurmelerin, gezginlerin ve yerel lezzet eleştirmenlerinin oylarıyla şekillenen listede, mutfağına çok güvenen bazı popüler ülkeler adeta sınıfta kaldı. Turistlerin damak tadına hitap edemeyen, ağır baharatları veya alışılmadık pişirme teknikleriyle tabakların yarım kalmasına neden olan dünyanın en kötü 5 mutfağı, lezzet dünyasında büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. İşte o ülkeler...

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Listede yer alan bazı ülkeler sade ve baharatsız yemekleriyle eleştirilirken, bazılarının geleneksel tarifleri ise tadanları adeta pişman ediyor.

İşte damak tadını zorlayan ve gastronomi dünyasında geçer not alamayan o mutfaklar…

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

1. İngiltere: Haşlanmış Tatlar ve Sossuz Yemekler

Dünya gastronomisinde adı anıldığında eleştirilerin hedefi olan ilk ülkelerden biri hiç şüphesiz İngiltere. İngiliz mutfağı, malzeme kalitesine rağmen pişirme teknikleri ve baharat kullanımındaki yetersizliği nedeniyle listenin alt sıralarından kurtulamıyor.

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Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Neden Eleştiriliyor?

Yemeklerin çoğunlukla sadece haşlanarak pişirilmesi, sos ve baharat kültürünün oldukça zayıf olması en büyük eksi olarak görülüyor.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Mousse kıvamındaki pürelerle sunulan haşlanmış etler, deniz mahsullü turta (Stargazy Pie) ve lezzetsiz bulunan siyah sosis (Black Pudding).

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

2. Amerika Birleşik Devletleri: İşlenmiş Gıdalar ve Aşırı Yağlı Tarifler

Sokak lezzetleri ve hızlı tüketim (fast-food) konusunda bir dünya devi olan ABD, geleneksel ve özgün mutfak kültürü söz konusu olduğunda sınıfta kalan ülkeler arasında yer alıyor.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Neden Eleştiriliyor?

Derin yağda kızartılmış, aşırı şekerli veya işlenmiş soslarla kaplanmış yiyeceklerin ağırlıkta olması, geleneksel bir yemek kimliğinin oluşmasını engelliyor.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Sprey peynirler, derin yağda kızartılmış tereyağı ve aşırı tatlandırılmış mısır ekmekleri.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

3. Hollanda: Pratik Ama Lezzetsiz: Sandviç Kültürünün Ötesine Geçemeyenler

Kuzey Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Hollanda, gastronomi zenginliği açısından oldukça zayıf bir profil çiziyor. Günlük beslenme alışkanlıkları tamamen pratiklik üzerine kurulu olan ülkede, yemek kültürü derinlikten uzak bulunuyor.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Neden Eleştiriliyor?

Öğle yemeklerinin neredeyse sadece soğuk sandviçler ve peynirle geçiştirilmesi, sıcak yemek kültürünün gelişmemiş olması gezginleri hayal kırıklığına uğratıyor.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Çiğ mersin balığı (Haring), üzerine çikolata taneleri dökülen ekmek (Hagelslag) ve haşlanmış patatesli sebze ezmeleri (Stamppot).
Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

4. Kanada: Özgünlük Eksikliği ve Sos Bağımlılığı

Geniş coğrafyasına rağmen kendine has bir mutfak kimliği oluşturmakta zorlanan Kanada, listede lezzet tutkunlarını tatmin edemeyen bir diğer nokta olarak göze çarpıyor.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Neden Eleştiriliyor?

Mutfak kültürünün büyük oranda Amerikan ve Fransız etkisinde kalması ve özgün tarif sayısının son derece az olması temel eleştiri konusu.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

En Çok Eleştirilen Yemekler:

Gravy soslu ve peynirli patates kızartması (Poutine) dışında dünya çapında kabul görmüş belirgin bir geleneksel yemeğin bulunmayışı.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

5. İrlanda: Patates ve Etin Ötesine Geçemeyen Sade Menüler

Doğal güzellikleriyle ünlü İrlanda, söz konusu mutfak olduğunda benzer şekilde tekdüzeliğe teslim olmuş durumda. Tarihsel süreçte yaşanan kıtlıkların da etkisiyle oluşan sade yemek alışkanlıkları, modern dünyada gurmelerden düşük puanlar alıyor.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Neden Eleştiriliyor?

Çeşitliliğin son derece az olması, baharat kullanımının yok denecek kadar azlığı ve menülerin neredeyse tamamının patates ve koyun etine dayanması.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

En Çok Eleştirilen Yemekler:

İrlanda yahnisi (Irish Stew) ve lahana eşliğinde sunulan haşlanmış domuz eti (Coddle).

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Gelin bir de tabloya ülke değil yemek bazlı bakalım...

Gastronomi dünyası genellikle Michelin yıldızlı restoranları, ödüllü şefleri ve ağız sulandıran tarifleri konuşmayı sever. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. Küresel lezzet rehberi TasteAtlas, dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kullanıcının ve yemek eleştirmeninin puanlamalarını analiz ederek "Dünyanın En Kötü 100 Yemeği" listesini güncelledi.

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

100- Yafalar (Yeni Zelanda)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

99- Bundás csiperkegomba (Macaristan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

98- Sogeum-ppang (Güney Kore)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

97- Sopa de castanhas (Portekiz)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

96- Charales (Jalisco, Meksika)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

95- Picada (Katalonya, İspanya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

94- Khai luk khoei (Damadın Yumurtaları) (Tayland)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

93- Ananasbeignets (Hollanda)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

92- Máslová pomazánka (Çek Cumhuriyeti)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

91- Ghapama (Ermenistan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

90- Gachalar (İspanya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

Listenin orta sıralarında dünyanın farklı kültürlerinden gelen tuhaf sakatatlar, jöleli etler ve aşırı şekerli/tuzlu kombinasyonlar yer alıyor...

70- Kata-kat (Karaçi, Pakistan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

69- Celamah (Asir, Suudi Arabistan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

68- Boudin noir (Fransa)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

67- Risotto alle fragole (İtalya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

66- Borleves (Macaristan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

65- Huesos de santo (Madrid Özerk Bölgesi, İspanya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

64- Serenata de bacalao (Porto Riko)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

63- Kongnamulbap (Güney Kore)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

62- Missi roti (Pencap, Hindistan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

61- Eezgii (Moğolistan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

60- Thong yip (Tayland)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

59- Petrol aşağı (Grenada)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

58- Hongeo (Mokpo, Güney Kore)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

57- Balbuljata (Malta)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

56- Escudella de pagés (Andorra)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

55- Etli Olla (Kosta Rika)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

54- Tom Chuet (Tayland)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

53- Karlovarsky suchar (Karlovy Vary, Çek Cumhuriyeti)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

52- Banku (Volta, Gana)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

51- Longeole (Cenevre, İsviçre)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

50- Kumpe fra Agder (Norveç, Aust-Agder İlçesi)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

İlk 10'a yaklaşdıkça damak tadı sınırları iyice zorlanıyor...

19- Kichel (İsrail)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

18- Ramen Burger (New York Şehri, Amerika Birleşik Devletleri)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

17- Żymlok (Silezya Voyvodalığı, Polonya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

16- Sinirler (Milano, İtalya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

15- Heusuppe (İsviçre)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

14- Tortilla paisana (İspanya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

13- Ambuyat (Brunei)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

12- Aginares salatası (Girit, Yunanistan)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

11- Hon mhai (Tayland)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

VE İŞTE DÜNYANIN EN KÖTÜ İLK 10 YEMEĞİ

10- Şapel (Şili'deki Chiloé Adası)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

9- Jöleli yılan balığı (Londra, İngiltere)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

8- Kugel yerushalmi (Kudüs, İsrail)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

7- Kanlı palto (Norrland, İsveç)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

6- Milcao (Şili'deki Chiloé Adası)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

5- Truchas a la Navarra (Navarre, İspanya)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

4- Kan plakaları (İsveç)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

3- Thorramatur (İzlanda)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

2- Sviğ (İzlanda)

Milyonlarca gezginin oyuyla sınıfta kaldılar: İşte dünyanın en kötü 5 mutfağı

1- Pizza Vulkanen (Piteå, İsveç)

Haber Girişi Serap Salman - Editör

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