Milyonluk arazi trafiğinde rüşvet operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı: Tapu müdüründen emlakçısına…

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan süreçteki iddialarla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.