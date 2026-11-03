Haberler Yaşam Haberleri Milyonluk arazi trafiğinde rüşvet operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı: Tapu müdüründen emlakçısına…
Giriş Tarihi: 03.11.2026 11:59

Milyonluk arazi trafiğinde rüşvet operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı: Tapu müdüründen emlakçısına…

Edirne'de Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı güzergâhı dahil çeşitli arazilerin alım satımında rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda, Tapu Müdürü ve emlakçıların da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı. İşte detaylar…

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Milyonluk arazi trafiğinde rüşvet operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı: Tapu müdüründen emlakçısına…
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İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattının geçeceği yerler ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerinde rüşvet istihbaratı üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan süreçteki iddialarla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Tapu Müdürü İ.K., memurlar ve emlakçıların da yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#EDİRNE

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Milyonluk arazi trafiğinde rüşvet operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı: Tapu müdüründen emlakçısına…
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