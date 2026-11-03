Milyonluk arazi trafiğinde rüşvet operasyonu! 7 şüpheli tutuklandı: Tapu müdüründen emlakçısına…

İstanbul Halkalı-Edirne Kapıkule Hızlı Tren hattının geçeceği yerler ve çeşitli arazilerin alım satım süreçlerinde rüşvet istihbaratı üzerine Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında Havsa ilçesinde görev yaparken başka bir ile atanan Tapu Müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı. Havsa ve Uzunköprü İlçe Tapu Müdürlüklerini kapsayan süreçteki iddialarla ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Edirne Adliyesine sevk edildi.
7 KİŞİ TUTUKLANDI
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden aralarında Tapu Müdürü İ.K., memurlar ve emlakçıların da yer aldığı 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.