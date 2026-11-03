Milyonluk klasik araç vurgununda hesap vakti

Yurtdışından kaçak getirdikleri antika otomobillerin şasi numaralarını değiştirip usulsüz raporlarla piyasaya süren şebekeye yönelik operasyonda geçtiğimiz hafta gözaltına alınan 40 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, aralarında şarkıcı Ben Fero'nun klibinde kullanılan 1950 model Amerikan klasiğinin de yer aldığı 61 change araç ele geçirilmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği'nce yürütülen soruşturmada; şebekenin kaçak otomobilleri, Türkiye'deki atıl araçların şasi numaraları ve sahte mühendislik raporlarıyla yasal gibi göstererek sattığı belirlenmişti. Organizatörler ve usulsüz rapor düzenleyen mühendislerin de aralarında yer aldığı 40 şüpheli, "örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "kaçakçılık" suçlarından emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör