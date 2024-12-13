Milyonluk vurgun yapan sahte gelin şebekesi yakalandı

Sahte evlilikle milyonlarca lira dolandıran şebeke çökertildi, 3 kişi tutkuklandı. Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşanan dolandırıcılık olayı, ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına taşındı. H.Ö. adlı damat adayı, tanıştığı G.S. ile düğün yaparak evlendi. Çiçeği burnunda damadın evlendikten 1 gün sonra eşinin takıları alarak kaçtığını söylemesiyle ortaya çıkan olay, büyük bir dolandırıcılık şebekesini ortaya çıkardı. Çok sayıda benzer dolandıcılık yaptıkları belirlenen sahte gelin Gülden S., annesi olarak tanıtılan Hatice P., baba veya dayı olarak tanıtılan Murat Y., tutuklandı.