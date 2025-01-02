Mimar Sinan’ın eserlerinden 458 yıllık Osmanlı Sadrazamı Gazi Kara Ahmet Paşa Külliyesi’nin kurşunları dökülüyor

Fatih Topkapı'da 1555'te yapımına başlanıp, 1558 yılında biten Mimar Sinan'ın eserlerinden Gazi (Kara) Ahmet Paşa Türbesi'nin kubbesindeki kurşun kaplamalar dökülülerek bakımsız hale geldiği görüldü.

Kara Ahmet Paşa'nın eşi, Kanuni Sultan Süleyman'ın en küçük kız kardeşi olan Fatma Sultan tarafından külliyenin inşası tamamlandı. Mimar Sinan'ın eseri olan külliyede cami, şadırvan, medrese, sıbyan mektebi, sebil, hazire ve çeşme bulunuyor. Tarihi yapının sebil bölümü bir inşaat firması tarafından kullanırken, türbenin bakımsız hali dikkat çekti.

Gazi (Kara) Ahmet Paşa Türbesi'nin İnşasına 1555 tarihinde Mimar Sinan tarafından başlanmış ancak idamından dolayı bir süre duraklama dönemi olmuştur. 3 yıl sonra 1558 yılından inşaatı bitmiştir. Burayı da Mimar Sinan yaptı.