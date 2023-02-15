Mimarlardan depremzede konutu: tıny house

İç mimar Ayşe Zülal Çakıcı 4 yıldır kendi firmasında 'tiny house' yapıyor. Deprem haberini aldığı gün depremzedelere yardım edebilmek için ne yapabilirim diye düşününce en iyi bildiği şeyi tiny house yapıp göndereceği bir proje başlatmak istedi. Hemen maliyet listesi çıkararak bunu diğer mimar arkadaşlarıyla paylaştı. Onlarca mimarın da desteğiyle 3'üncü günde imalata başladılar. Hiçbir şekilde para yardımı kabul etmediklerine, sadece malzeme bağışı kabul ettiklerine dikkat çeken Çakıcı, "Çadırlar, prefabrikler bağışlanıyor, konteynerler gönderiliyor ama bu tip barınaklarda bu insanların uzun süre yaşaması mümkün değil ve her şeylerini kaybettiler. Benim amacım doğru bildiğim ve güvendiğim, iyi olduğunu düşündüğüm tiny houselarda yaşamaları. Tiny House bizim evlerimizdeki konforumuzun minik hali. Yani yalıtımı, mutfağı, banyosu ve mobilyası olan minik evler. Bizim inşaat malzemelerimizin, yalıtım malzemelerimizin her birinin bir ısı iletkenlik kat sayısı var. Tiny house aynı zamanda çok uzun ömürlü bir ev. İyi korunduğu bakıldığı müddetçe ömrü olmayan bir ev. Bu evlerin maliyeti de yüksek ama ben bu proje için bu evleri basitleştirdim, dolaplarını azalttım, elektriğin hızlı döşenmesi için elektrik planını sadeleştirdim. Bize milyonlarca liralık bağış malzemesi geldi. Hiçbir şekilde para kabul etmedim. Biz 100 ev gönderirken bu işi yayabilirsek benim gibi tiny house üreticileri de 100'er tane gönderir ve biz buraya binlerce ev yapmış oluruz." diye konuştu.

"1 AYDA 100 EV GÖNDERİLECEK"

Projenin resmi bir proje olduğunu, Esenler Belediyesi'nin resmi işleri ve gönderimi üstlendiğini, Büyükçekmece Belediye Başkanı'nın da imalat için mekânı sağladığını söyleyen Çakıcı, "Çok büyük bir ekip var. İmece usulü çalışıyoruz. Herkes bir şey yapmak istiyor, görüyorum ama kimse ne yapacağını bilmiyor. Bir işçiye otuz gün yüklenmeyelim belki 100-200 işçiyi birer gün çağıralım ve daha çok destekçimiz olsun. Burada 7/24 vardiya usulü çalışıyoruz. Paylaşım yapalı 5 gün oldu ben 3'üncü gün imalata başlamıştım. Projeyi başlatan ben oldum ama benim yanımda kemik kadro çok sayıda mimar arkadaşım var. Bir örnek ev yapıp diğerlerini de ona göre yapalım istiyoruz İlk hafta muhtemelen yavaş gider süreç ilk hafta 10-15 ev, ikinci hafta 20, üçüncü hafta 30 diye hızlandırarak ilerleyeceğiz. 100 evi 50 tırla göndermemiz gerekecek. O nedenle parti parti göndereceğiz. Tam 1 ay hedef koyduk 100 ev için. Bu çok ciddi bir çalışma, çok büyük bir emek var. Herkes burada işinin uzmanı, bunu çok önemsiyoruz." dedi.

BUNDAN SONRA OLABİLECEK AFETLERDE DE KULLANILACAK

Bu evlerin bundan sonraki herhangi bir afette doğru yere doğru şekilde gönderilmesi gerektiğini dile getiren Çakıcı, şunları söyledi: "O yüzden ben ve bütün mimar arkadaşlarım bu projenin sorumluluğunu üstlenmek istiyoruz. Benim bunların senede bir bakımlarını yaptırmam lazım. Çünkü insanlara sağlanabilecek en iyi ev bu. Ucuz olduğu için prefabrik gönderilebilir ama neden daha çok insan katkı sağlayıp daha çok sayıda tiny house gönderilmesin. Biz hiçbir şekilde kimseden para istemiyoruz, vermek isteyeni de kabul etmiyoruz. Destek olmak isteyenlere de 'Firmadan ihtiyacımız olan malzemeyi firmadan satın alın, bize sevk edin' diyoruz. Şu an 100 ev bir ile gidecek. Bölgede biz sevk edene kadar tesisat ve elektirkle alakalı bir altyapı çalışması yapılması gerekiyor. Adım adım her şeyi paylaşıyoruz. Prefabrik yerine daha uzun vadeli ve kalıcı olabilecek tiny house gönderelim istiyoruz. Henüz resmi bir görüşme yapmadık ama bu evleri AFAD'a bırakmayı amaçlıyoruz. 50-100 yıl bu ülkenin afetlerde kullanılmak üzere millete bırakılacak evler olmasını istiyoruz. Bugünü kurtarmak değil amacımız."

BU EVLER DEPREMDEN HİÇBİR ŞEKİLDE ETKİLENMİYOR

Öte yandan bu evlerin depremden hiçbir şekilde etkilenmediğini belirten Çakıcı, şöyle devam etti: "Üzerine bir bina düşüp yıkılmadığı sürece bu ev de yıkılmaz. O yüzden bunların özel alanlarda yapılması da çok önemli. Yapı itibariyle çelik konstrüksiyon olduğu için ve sadece yüzey sarsıntısında kendi hareket eden yani düşeceği, devrileceği bir yükseklik de yok. Bu evler bir kere değil, belki 20 kere taşınacak, her afette her olası durumda. Bu insanlar ev sahibi olana kadar orada kalacak onlar bir yerlere yerleştirildikten sonra bu evler bir yerde depolanıp ihtiyaç halinde tekrar gönderilecek."

TİNY HOUSE NEDİR?

Tiny house sadelik temasıyla tasarımı yapılan, küçük boyutlu, işlevsel, gereksiz alan barındırmayan 30 metrekareye kadar küçük ev modelidir. Tiny house sabit ya da mobil tarzda kullanılabilir. Bu evlerde geleneksel bir evden beklenen her şey bulunabilir. Dört mevsim kullanılabilecek, gerekli konfor ve teknolojiye sahip olmasının yanında daha düşük maliyetlerle minimal bir yaşam alanı sunar.