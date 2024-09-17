Mine’nin acı kaderi

Konya'da, üniversite sınavına giremeden evlenen Mine Nur'un (50) 2 çocuğu dünyaya geldi. Çocukları büyüyünce çeşitli işlerde çalışan Mine Nur, yıllar sonra içinde ukde kalan üniversiteye gitme hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Yaklaşık 30 yıl sonra sınava giren Mine Nur (50), 3 yıl önce Selçuk Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü'nü kazandı.Büyük bir hevesle başladığı okulunu da geçen yıl bölüm birincisi olarak bitirdi. Bir veterinerin yanında çalışmaya başlayan Mine Nur, geçen pazar gecesi, mezun olduğu okulunun da üzerinde bulunduğu Yeni İstanbul Caddesi'nde aynı yönde giden Halil Örtülü'nün (26) kullandığı kamyonla çarpıştı. Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mine Nur olay yerinde ölürken, geride ise bir yıl önceki mezuniyet fotoğrafları kaldı. İlk incelemede, kazada Mine Nur'un kusurlu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Halil Örtülü ifadesinde, "Selçuk Üniversitesi köprülü kavşağını geçtikten sonra yan yoldan bir araç altgeçitten çıkıp U dönüşü yapacak gibi bir anda kontrolsüz şekilde önüme çıktı. Mesafe çok yakındı. Sola kırdım ancak yine de araca çarptım" dedi. Örtülü, serbest bırakıldı.