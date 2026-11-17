Mattia Ahmet Minguzzi
cinayeti ile ilgili TikTok hesaplarında tehdit içerikli paylaşımlar yaptığı belirlenen Müslüm Ayberk Doğan, 15 Kasım'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul
Anadolu Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "tehdit" ve "halk arasında panik ve korku oluşturmak amacıyla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Minguzzi, 24 Ocak 2025'te İstanbul Kadıköy
'deki bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.