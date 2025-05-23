Minguzzi’nin ailesini tehdit edenlere jet ceza

İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak 2025 tarihinde bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine tehdit içerikli mesajlar gönderen ve bıçaklı saldırganları öven paylaşımlar yapan 5 çocuk hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianame kapsamında 5 şüphelinin yargılanmasına Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi'nde başlandı. Mahkeme 5 şüpheli hakkında 'suçu ve suçluyu övme' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına hükmetti. 'Silahla birden fazla kişi ile tehdit' suçundan 4 suça şüpheli hakkında beraat kararı veren mahkeme, M.G.'nin ise 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. M.G.'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme diğer 4 çocuğun ise adli kontrol şartı ile tahliyelerine karar verdi.