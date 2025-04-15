Minguzzi’nin mezarını tahrip eden yakalandı

İstanbul Kadıköy'de bir pazarda uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin duruşma günü mezarını tahrip eden şüpheli yakalandı. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi evladımızın mezarının tahrip edilmesiyle ilgili, İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonucunda 67 yaşındaki D. A. adlı şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Mattia Ahmet Minguzzi evladımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.Şüpheli sorgulanmak üzere Gasp Büro Amirliğine getirildi. Gözaltına alınan şüpheli Duran A. ilk ifadesinde, "Ben evsizim ihtiyaçlarımı mezarlıktan gideriyorum. Bu çocuğun mezarlığa gelip gidenler çok oluyordu, oradan biliyorum. Olay günü de gazetelerde gördüm, mezarını merak ettiğim için gittim. Ayağım çitine takıldı düştüm. Düşünce sinirlendim çitlere saldırdım " dediği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.