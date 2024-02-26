Minibüs çığ altında kaldı: 1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkale'nin 32 Virajlar mevkisinde yolcu minibüsü üzerine çığ düştüğünü belirtti.

Olay yerine Van İl AFAD'dan 5 araç, 20 personel ile 112 sağlık ve jandarma ekiplerinin derhal sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."