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Giriş Tarihi: 26.2.2024 22:33 Son Güncelleme: 26.2.2024 22:33

Minibüs çığ altında kaldı: 1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Van'ın Başkale ilçesinde çığ altında kalan minibüste hayatını kaybeden vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

AA
Minibüs çığ altında kaldı: 1 kişi hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başkale'nin 32 Virajlar mevkisinde yolcu minibüsü üzerine çığ düştüğünü belirtti.

Olay yerine Van İl AFAD'dan 5 araç, 20 personel ile 112 sağlık ve jandarma ekiplerinin derhal sevk edildiğini bildiren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Edinilen ilk bilgilere göre çığ altında kalan minibüsten 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış, 1 vatandaşımız ise maalesef hayatını kaybetmiştir.

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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Minibüs çığ altında kaldı: 1 kişi hayatını kaybetti
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