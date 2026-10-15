Minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı

Kaza, Alaca ilçesindeki Mezbahane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi istikametinde ilerleyen N.B. idaresindeki otomobil ile H.Ş. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü N.B. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.B., P.B., B.B., M.B. ve H.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör