Haberler Yaşam Haberleri Minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı
Giriş Tarihi: 15.10.2026 20:46

Minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı

Çorum’un Alaca ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Ahmet TEMELCİ Ahmet TEMELCİ
Minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı
  • ABONE OL

Kaza, Alaca ilçesindeki Mezbahane Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yozgat'ın Aydıncık ilçesi istikametinde ilerleyen N.B. idaresindeki otomobil ile H.Ş. yönetimindeki minibüs kavşakta çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü N.B. ile araçta yolcu olarak bulunan Ö.B., P.B., B.B., M.B. ve H.B. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Hastanede tedavi altına alınan 6 yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#ÇORUM
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Minibüs ile otomobil çarpıştı! 6 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA