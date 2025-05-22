Minibüs ile otomobilin çarpıştı: 2 kişi öldü, bir kişi yaralandı

A.Ö yönetimindeki minibüs ile F.T idaresindeki otomobil Ardahan-Erzurum kara yolunun Sarıkayalar Mahallesi mevkisinde kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından otomobil sürücüsü F.T, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralı yolcu S.N ve diğer sürücü A.Ö, Ardahan Göle Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan S.N'ye yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı A.Ö'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Trafikte bir süre yol kontrollü sağlandı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.