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Giriş Tarihi: 3.5.2025 11:27 Son Güncelleme: 3.5.2025 11:27

Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Samsun’un Bafra ilçesinde gece yarısı meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı

Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde meydana gelen kazada Yunus Emre A. (24) yönetimindeki minibüs, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada 25 yaşındaki Merve Turhal kaza yerinde hayatını kaybetti. Minibüste bulunan Kubilay S. (20), Nesmina K. (19), Müge K. (25) ve sürücü Yunus Emre A. yaralandı. Yaralılar Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Merve Turhal'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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Minibüs şarampole devrildi: 1 ölü, 4 yaralı
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