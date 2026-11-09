Haberler Yaşam Haberleri Minibüsten indiği anda kurşun yağmuruna tutuldu! Duraktaki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 09.11.2026 13:17

Minibüsten indiği anda kurşun yağmuruna tutuldu! Duraktaki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Tire ilçesinde sabah seferine çıkan 60 yaşındaki minibüs şoförü Deniz Fakı, yolcunun valizini bagaja koymak için aracından indiği sırada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Kanlı saldırıda hayatını kaybeden Fakı'nın vurulma anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

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Minibüsten indiği anda kurşun yağmuruna tutuldu! Duraktaki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı
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Olay sabah saatlerinde Tire ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ilçede minibüs şoförlüğü yapan Deniz Fakı (60), İzmir seferini gerçekleştirmek üzere direksiyon başına geçti. Fakı, güzergahı üzerinde yolcu almak ve indirmek amacıyla Tire Devlet Hastanesi durağında aracı durdurdu. Yolcunun valizini bagaja koymak için minibüsten inen Deniz Fakı, kendisini durakta bekleyen husumetlisi H.Ş. tarafından tabancayla ardı ardına ateş edilen mermilerin hedefi oldu.

MİNİBÜS ŞOFÖRÜ KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Fakı kanlar içerisinde yere düşerken, silahlı saldırgan H.Ş., olay yerinden kaçmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk kontrollerde, kurşunların hedefi olan Deniz Fakı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.



JANDARMA PERSONELİ KISKIVRAK YAKALADI

Silahlı saldırgan olay yerinden kaçmaya başlarken o sırada bölgeden geçmekte olan ve silah seslerini duyarak hızla müdahale eden bir jandarma personeli, havaya uyarı ateşi açarak zanlıyı etkisiz hale getirdi. Görevli jandarma personelinin soğukkanlı müdahalesi sayesinde cinayet zanlısı H.Ş., suç aleti tabancayla birlikte kıskıvrak yakalanarak emniyet güçlerine teslim edildi.

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KORKUNÇ CİNAYET ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan korkunç cinayet anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli H.Ş.'nin otobüs durağında beklediği, Deniz Fakı'yı görünce de elindeki tabancayla doğrudan ateş ettiği, Fakı'nın kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı ve çevrede yaşanan panik anları yer aldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan cinayet zanlısı H.Ş. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, hayatını kaybeden Deniz Fakı'nın cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İZMİR #TİRE

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Minibüsten indiği anda kurşun yağmuruna tutuldu! Duraktaki kanlı infazın görüntüleri ortaya çıktı
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