Minibüsün çarptığı Hatice öğretmen öldü

MARDİN'de yolun karşısına geçerken servis minibüsünün çarptığı İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar (24), hayatını kaybetti. Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde meydana gelen kazada Şehit Mehmet Sait Barış Anadolu Lisesi'nde görevli ücretli İngilizce öğretmeni Hatice Taşpınar'a, H.A. (38) idaresindeki plakası öğrenilmeyen bir tekstil firmasına ait servis minibüsü çarptı. Taşpınar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazaya ilişkin başlatılan soruşturmada sürücü H.A. gözaltına alınırken, Taşpınar'ın, işlemlerinin ardından Midyat ilçesi kırsal Yenice Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.