Minik Ada hem sağlığına hem okuluna kavuştu

Bitlis'te yaşayan Ada Koçyiğit, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen 25 Ağustos'taki Bitlis ziyareti sırasında babası ile birlikte hazırladığı 'Göz ameliyatıma destek ol Tayyip dede" yazılı pankartı açtı. Pankartı fark eden Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bilgileri alınan Ada, İstanbul'a götürüldü. Burada 21 gün süren ameliyat ve tedavinin ardından memleketine dönen Ada, öğrenim gördüğü Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'ndaki eğitimine de başladı.Arkadaşlarının sevgiyle karşıladığı 4. sınıf öğrencisi Ada Koçyiğit, "Pankart açtıktan sonra İstanbul'a giderek ameliyat oldum. Şimdi gözüm iyi. Okuluma da başladım. Bir ay sonra kontrol için yeniden İstanbul'a gideceğiz. Tayyip dede sayesinde sağlığıma kavuştum. Beni sağlığıma kavuşturan Tayyip dedeme, Sağlık Bakanı'mıza ve doktorumuza çok teşekkür ediyorum" dedi.Baba Musa Koçyiğit ise "Cumhurbaşkanımız, kızımla birlikte açtığımız pankarta duyarsız kalmadı. Hemen bilgilerimiz alındı. İstanbul'a gitmeye karar verildi. Diyarbakır'dan İstanbul'a giderek doktorla görüştük. Ayın 13'ünde de göz ameliyatı oldu. Kısa bir yatışın ve doktorumuzun kontrolünün ardından taburcu olarak Bitlis'e döndük. Pazartesi günü de okuluna başladı. Çok şükür eğitime devam ediyor. Sağlığı iyi. Evdeki tedavi süreci sadece göz damlası. Bu süreçte emeği geçen öncelikle Cumhurbaşkanımız, Sağlık Bakanımız, sağlık çalışanları, göz doktorumuz ve hastane çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.