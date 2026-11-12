Minik adımlara büyük destek

Çocuk bakım hizmetlerine erişimin tüm yurtta yaygınlaştırılması için düğmeye basıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kreşlere ve yaptıkları çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

TEŞVİK PAKETİ

2027 yılında kreşlerin kamu ve özel sektör eliyle yaygınlaştırılması için ilk defa teşvik paketini devreye alıyoruz. Aile ve Gençlik Fonunda bu yıl gelir şartını esneterek 18–25 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 250 bin liraya, 26–29 yaş aralığındaki çiftlerimiz için 200 bin liraya çıkardık. Genç çiftlerimize 2,1 milyar lirayı aşan hibe desteği sunarken 25 bin 561 yavrumuzun doğum müjdesiyle mutluluklarını paylaştık. Kasım ayı itibarıyla, 249 bin 686 gencimize 24 milyar 83 milyon lira destek sağlayacağız. Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Gönül Elçileri Projemizle koruyucu aile hizmetimizi son 25 yılda 22 kat artırdık. Bugün, 11 bin 72 çocuğumuz koruyucu ailelerimizin şefkatiyle büyüyor.

4 YENİ KONUKEVİ

Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi 'sıfır tolerans' ilkesi doğrultusunda sürdürüyoruz. Şiddet, tehdit, istismar ve ısrarlı takip davalarında faillerin en ağır cezayı almaları için, 81 ilde avukatlarımızla mağdurun yanında yer alıyoruz. ALO 183, KADES, GAMER, elektronik kelepçe uygulamasıyla şiddet vakalarına anında müdahale ediyoruz. Adıyaman, Hatay, İstanbul ve Kocaeli'nde 4 yeni kadın konukevi daha inşa etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör