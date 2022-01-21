Ömer Özkan’dan minik Asiye için itiraf: Böylesini ilk defa gördüm!

Dünyanın ilk kadavradan rahim nakli, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin doku ve sinir ameliyatı yaptığı Asiye'nin tedavisine devam ediliyor.

Akdeniz Üniversitesinde yapılan ilk yüz naklinin 10. yılı kapsamında Organ Nakli Merkezinde basın toplantısı düzenlendi.

Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, burada, Asiye'nin yaşadığı olayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanlığı ve tüm Türkiye'nin yakından takip ettiğini söyledi.