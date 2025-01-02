Minik bebek hayata üç ameliyatla tutundu

Antalya'dan anne karnında hastaneye getirilen ve kalbinin sol tarafının gelişmediği tespit edilen prematüre bebek, doğumundan itibaren geçirdiği üç zorlu ameliyatın ardından sağlığına kavuştu. Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Şaşmazel, "Bu bebek, dünyada sayılı örneklerden biri. Doğru tanı ve planlı müdahalelerle minik kalbini yeniden hayata bağladık" dedi. Prematüre doğan bebeğin 32 haftalık ve yalnızca bin gram civarında bir kiloya sahip olmasının riskleri de beraberinde getirdiğini söyleyen Prof. Dr. Şaşmazel, "İlk hedefimiz, anne karnındaki dolaşımı yeniden sağlayarak çocuğun büyüyüp kilo almasını sağlamak oldu. İlk aşamada akciğere giden damarlara bant yerleştirerek vücuttaki kan akışını dengeledik. Bebek 45 günlük olduğunda, yeni bir sorun ortaya çıktı. Akciğerlerden dönen kan, kesede birikerek darlığa neden oldu. Durumu fark eder etmez ikinci bir ameliyat planladık. Yaklaşık 2 bin gram ağırlığında olan bebeğimizin ikinci ameliyatında kese ile kalp arasında bağlantı kurduk. Akciğere giden bantları koruyarak anne karnındaki dolaşımı devam ettirdik. Ameliyat sonrası süreci yeni doğan yoğun bakım ünitesinde takip ettik" dedi. Bebeğin gelişimini sabırla takip ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Şaşmazel, "90 günün sonunda, bebeğimiz 3,5 kilogramı aştı ve hayati önem taşıyan üçüncü ameliyatı gerçekleştirdik. Kalbin sol tarafının gelişimi yetersiz olduğu için üçüncü ameliyatta sol kalbe yönelik bir operasyon yaptık. Böylelikle vücuda dengeli kan akışını sağlayarak hayati bir adım atmış olduk" diye konuştu.