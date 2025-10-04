SON DAKİKA: Kreşte ölen 4 yaşındaki Berra'yı MEBBİS'e "Okula geldi" diye kaydetmişler! Tam 21 gün boyunca...

Süleymaniye Mahallesi'ndeki özel bir anaokulunda 12 Ağustos'ta saat 13.30 sıralarında yüzme etkinliği için havuzda bulunan Berra Dizi'nin suyun üzerinde hareketsiz durduğunu gören çalışanlar ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra küçük kız 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Solunum sıkıntısı sebebiyle Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Berra, tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde 7 gün sonra hayatını kaybetmişti. Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazesi İnegöl'de İsaören Kent Mezarlığı'nda toprağa verilen Berra Dizi'nin ölümüyle ilgili İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

HAYATTA OLMAYAN BERRA'YI OKULDAYMIŞ GİBİ GÖSTERDİLER

Minik kızın feci ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmalar kapsamında yeni ve çarpıcı detaylar detaylar otaya çıktı. Berra Dizi'nin eğitim gördüğü kreşin, küçük kızın ölümünden sonra da okula gelmiş gibi gösterdiği ortaya çıktı. Hayatta olmayan Berra'nın isminin ölümünden 21 gün sonra Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri MEBBİS'te "okula geldi" şeklinde girilmesi şaşkınlık yarattı. Diğer yandan, Berra'nın ölüm sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenemeyip İstanbul Bahçeşehir'deki Adli Tıp Başkanlığı bünyesindeki Birinci İhtisas Kurulu'na gönderildiği öğrenildi.