Minik dahi Göktuğ

Atıpıkotizm(hafif düzey)tanısı konulan 5.5yaşındaki GöktuğBora, hünerleri iledikkatleri üzerineçekiyor. Ankara'dayaşayan anasınıfı öğrencisi Göktuğ1.5 yaşında konuşmaya İngilizceolarak başladı. İzlediği videolarsayesinde hızla dil öğrenebilenGöktuğ, birden bine kadar hemTürkçe hem de İngilizce hem ileriyehem geriye doğru sayı sayabiliyor.Okuma ve yazmayı da yinekendi kendine öğrenen minik dehasınındil öğrenmeye yatkınlığıvar. Arapça, İtalyanca, İspanyolca,Rusça ve Japonca birçok kelimeyibiliyor. Matematiğe de ilgisiolan Göktuğ okulda öğretmenleritarafından seviliyor ve parmaklagösteriliyor. BabaRecep Bora,"Özel eğitim sayesinde çokkısa bir sürede hızla ilerlemekaydetti. Hem gözteması kuruyor hem debizimle iletişime geçiyor.Konuşması düzeldi,ismine tepki vermeyebaşladı. Şarkısöylüyor. 18 Mart'taÇanakkale Zaferi etkinliklerindeİstiklalMarşı'nı ezbere okudu,sadece 2 kez okuyarakezberlemişti" dedi.BABA Recep Bora: Bu çocuklara fırsat verilmesi gerekiyor. Fırsat verildiği takdirde çocuklarımız çok iyi işler başarıyor. Sanatta ve sporda üstün başarılar sergileyen onlarca otizmli birey var. Doğru bir eğitim ve düzgün yönlendirme ile çok güzel şeyler yapabiliyorlar. Otizmli çocuklar öcü ya da vebalı değil. Toplumdan soyutlanmamalı. Çocuk davranış problemi sergilediği zaman çocuklarını çocuklarımızdan uzaklaştırıyorlar. Ben bir durum olduğumda 'Oğlum otizmli' diyorum. 'Allah yardımcınız olsun' diyerek acıyarak bakıyorlar. Bizim acınacak bir durumumuz yok. Hatta Göktuğ pek çok konuda üstün.