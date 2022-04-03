Haberler Yaşam Haberleri Minik dahi Göktuğ
Giriş Tarihi: 4.4.2022

Minik dahi Göktuğ

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Minik dahi Göktuğ
Atıpık otizm(hafif düzey) tanısı konulan 5.5 yaşındaki Göktuğ Bora, hünerleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Ankara'da yaşayan anasınıfı öğrencisi Göktuğ 1.5 yaşında konuşmaya İngilizce olarak başladı. İzlediği videolar sayesinde hızla dil öğrenebilen Göktuğ, birden bine kadar hem Türkçe hem de İngilizce hem ileriye hem geriye doğru sayı sayabiliyor. Okuma ve yazmayı da yine kendi kendine öğrenen minik dehasının dil öğrenmeye yatkınlığı var. Arapça, İtalyanca, İspanyolca, Rusça ve Japonca birçok kelimeyi biliyor. Matematiğe de ilgisi olan Göktuğ okulda öğretmenleri tarafından seviliyor ve parmakla gösteriliyor. Baba Recep Bora, "Özel eğitim sayesinde çok kısa bir sürede hızla ilerleme kaydetti. Hem göz teması kuruyor hem de bizimle iletişime geçiyor. Konuşması düzeldi, ismine tepki vermeye başladı. Şarkı söylüyor. 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi etkinliklerinde İstiklal Marşı'nı ezbere okudu, sadece 2 kez okuyarak ezberlemişti" dedi.



YETER Kİ ONLARA FIRSAT VERİN
BABA Recep Bora: Bu çocuklara fırsat verilmesi gerekiyor. Fırsat verildiği takdirde çocuklarımız çok iyi işler başarıyor. Sanatta ve sporda üstün başarılar sergileyen onlarca otizmli birey var. Doğru bir eğitim ve düzgün yönlendirme ile çok güzel şeyler yapabiliyorlar. Otizmli çocuklar öcü ya da vebalı değil. Toplumdan soyutlanmamalı. Çocuk davranış problemi sergilediği zaman çocuklarını çocuklarımızdan uzaklaştırıyorlar. Ben bir durum olduğumda 'Oğlum otizmli' diyorum. 'Allah yardımcınız olsun' diyerek acıyarak bakıyorlar. Bizim acınacak bir durumumuz yok. Hatta Göktuğ pek çok konuda üstün.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
SON DAKİKA | 'Bucha'da sokak ortasında yüzlerce ceset' iddiası! Ukrayna görüntüleri paylaştı, Rusya ‘provokasyon’ dedi...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Kuleba, "Henüz en kötüsünü yaşamadık" diyerek duyurdu: Asıl savaş şimdi başlamak üzere
Bakan Akar: 24 Temmuz 2015'ten bu yana 33 bin 990 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: Kaçan penaltı, kırmızı kart! Trabzonspor ile Beşiktaş puanları paylaştı...
Aşıklardan ilk kare geldi! Yasemin Allen ile Tolga Güleç’ten sürpriz paylaşım!
ARKADAŞINA GÖNDER
Minik dahi Göktuğ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA