Minik Elif Mavi’yi hayattan koparmıştı! Kusurlu bulunan sürücüden pes dedirten sözler: ‘Hatalı olduğumu düşünmüyorum’

"KAZADA KUSURLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Sürücü Bilgesoy, ifadesinde, 20 kilometre hızla gittiğini belirterek, "Seda Sokak'ı 5-10 metre geçtikten sonra anne ve bir çocuğu, bir anda aracımın önünde gördüm. Ben hemen frene bastım ancak mesafe çok yakın olduğu için çarptım ve kaza meydana geldi. Aracımı durdurdum, araçtan indiğimde kadın şahsı ayakta gördüm ve kız çocuğunu annesinin kucağında gördüm. Ancak ben olayın şoku ve yaşadığım korku ile bazı şeyleri tam olarak hatırlamıyorum. Akabinde çevreden biri geldi ve çocuğu kucağına alarak hastaneye yetiştirmek istedi. Biz polis bekledik. Kazada kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Benim hızım 20 kilometreden fazla değildi" dedi.