Minik Elif’i hayattan koparmıştı! O sürücünün ifadesi pes dedirtti: ‘Neden hızlandığımı hatırlamıyorum’

'BİR ANDA KIZ ÇOCUĞUNU GÖRDÜM'

Eskişehir 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede; tutuklu olan sanık Fatoş Akıl Bilgesoy hakkında 'Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Savcılık ifadesinde kaza anında hızının yavaş olduğunu öne süren Bilgesoy'un, "Bir araç bana yol verdi ve yavaş bir şekilde geçişe başladım. Devam ettiğimde bir anda kız çocuğunu gördüm. Aracı sağa doğru kırdım ancak çocuk önüme doğru koştu ve kaza meydana geldi" dedi.

KAZA ÖNCESİ NEDEN HIZLANDI?

Kamera görüntülerinde çarpma anında ve hemen öncesinde hızlandığının sorulması üzerine Bilgesoy, "Ben o 5-10 saniyelik kısmı hatırlamıyorum. Çocuk bir anda yola çıkınca aracı kurtarmak için sağa doğru kırdım. Kazadan dolayı pişmanım" cevabı verdiği öğrenildi. Bilgesoy, kasım ayında hakim karşısına çıkacak

Haber Girişi Buse Sever - Editör