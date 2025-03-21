Minik Fatma defnedildi! Gözler otopsiden gelecek o raporda! Ölümündeki sır gizemini koruyor

Çarşamba günü Ankara'nın Altındağ İlçesi Yıldıztepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, evlerinden bakkala gitmek için çıkan 6 yaşındaki Fatma El Muhammed'den ailesi bir daha haber alamadı. Aradan geçen 3 saatin ardından kızlarını merak eden aile küçük kızı aramaya çıktı.

Yapılan arama sonrası 6 yaşındaki Fatma El Muhammed evlerinin yaklaşık 50 metre ilerisinde kıyafetleri çıkarılmış, vücudunun sağ kısmı parçalanmış halde ölü bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 6 yaşındaki küçük kızın cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna kaldırıldı.

MİNİK FATMA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Elmuhammed'in Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisi tamamlandı. Fatma Elmuhammed, Ortaköy Mezarlık Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

ÖLÜMÜNDEKİ SIR GİZEMİNİ KORUYOR

Fatma'nın ölümüyle ilgili savcılığın soruşturması sürüyor. İlk bulgulara göre Suriye uyruklu çocuğun vücudunda köpek ısırıkları tespit edilirken, farklı darp ve yara izine ise rastlanmadı. Fatma'nın cesedinin yakınında bulunan kıyafetleri, kriminal incelemeye gönderildi. Çevredeki güvenlik kameraları da inceleme alındı. Aile kızlarının cinayete kurban gittiği şüphesi üzerinde duruyor. Fatma Elmuhammed'in kesin ölüm nedeni, otopsi raporuyla belirlenecek.