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Giriş Tarihi: 18.11.2023 06:50 Son Güncelleme: 18.11.2023 07:00

Minik Hafzanur, ikizi ile birlikte büyüyebilecek

Gaziantep’te kalpten çıkan ana damarı dar olarak dünyaya gelen, Hafzanur’un hava ambulansı ile getirildiği Konya Şehir Hastanesinde başarılı geçen operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

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Minik Hafzanur, ikizi ile birlikte büyüyebilecek

Gaziantep'te yaşayan Hasan ve Havva Doğan çifti, 2 çocuklarının ardından 19 Ekim'de dünyaya gelen ikizlerinden Hafzanur'un kalbinde sorun olduğu tespit edildi. Minik bebek hava ambulansı ile hemen Konya Şehir Hastanesi Çocuk Kalp Merkezi'ne sevk edildi. Burada ameliyat edilen Hafzanur'un dar alan damarı genişletilerek, yeniden hayata tutunması sağlandı. Sağlığına kavuşan Hafzanur, ikizi Zeynep Eslem ile birlikte büyüyebilecek.

RİSKLİ BİR AMELİYAT
Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Hüseyin Dursin, "Bebeğimiz acil koduyla 112 hava ambulansı ile merkezimize geldi. Kısa sürede hazırlıklarımızı tamamlayarak, iki gün içerisinde ameliyata aldık. Ameliyattan bir gün sonra solunum makinesinden ayrıldı. Ameliyat ettiğimizde 1 kilo 900 gramdı. Bunun yanında başka yeni doğan problemleri de vardı. İkiz olması ve kilosunun azlığı nedeniyle riski yüksekti. Ancak başarılı bir şekilde ameliyatımızı gerçekleştirdik. Şuan genel durumu iyi. Serviste tedavisine devam edeceğiz. İkiz bebeklerden birinde olan kalp rahatsızlığı diğerinde olmayabiliyor"

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Minik Hafzanur, ikizi ile birlikte büyüyebilecek
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