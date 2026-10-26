Minik Halil yangında hayatını kaybetmişti! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları tabutunun başından ayrılmadı!

SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Gülsuyu Fatma Çelebioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra Karaduman'ın komşuları, kaleci olarak oynadığı Gülsuyu Spor Klübü'nden takım arkadaşları, aile yakınları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.