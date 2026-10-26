Haberler Yaşam Haberleri Minik Halil yangında hayatını kaybetmişti! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları tabutunun başından ayrılmadı!
Giriş Tarihi: 26.10.2026 15:22

Minik Halil yangında hayatını kaybetmişti! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları tabutunun başından ayrılmadı!

Maltepe'de gecekonduda çıkan yangın yürekleri dağladı. 12 yaşındaki Halil İbrahim Karaduman hayatını kaybederken kılınan cenaze namazının ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi. Karaduman'ı son yolculuğuna takım ve okul arkadaşları gözyaşlarıyla uğurladı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Minik Halil yangında hayatını kaybetmişti! Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı: Arkadaşları tabutunun başından ayrılmadı!
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Maltepe Gülsuyu Mahallesi'ndeki bir gecekonduda çıkan yangında yaşamını yitiren Halil İbrahim Karaduman için cenaze töreni düzenlendi.

SON YOLCULUĞUNA GÖZYAŞLARIYLA UĞURLANDI

Gülsuyu Fatma Çelebioğlu Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Maltepe Kaymakamı Mehmet Akçay ile Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen'in yanı sıra Karaduman'ın komşuları, kaleci olarak oynadığı Gülsuyu Spor Klübü'nden takım arkadaşları, aile yakınları, öğretmenleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ARKADAŞLARI TABUTUNUN BAŞINDAN AYRILMADI

Okul ve takım arkadaşları Karaduman'ın tabutunun başında bekleyerek gözyaşı döktü. Karaduman'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namaznın ardından Başıbüyük Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#MALTEPE

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