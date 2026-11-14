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Giriş Tarihi: 14.11.2026

Minik kalpler radyasyonsuz iyileşiyor

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Faruk KÜÇÜK Faruk KÜÇÜK
Minik kalpler radyasyonsuz iyileşiyor
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Erzurum Şehir Hastanesinde son bir yılda, hayati tehlikeye yol açabilen kalp ritim bozuklukları bulunan çocuklar tedavi edildi. Hastanede yaklaşık bir yıldır sürdürülen ablasyon uygulamasıyla ciddi kalp ritim bozukluğu bulunan çocuklara müdahale edilirken ailelerin tedavi için büyük şehirlere gitme ihtiyacı da azalıyor. Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hazer Erçan Bozyer ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Kardiyoloji Kliniğinden Prof. Dr. Cem Karadeniz tarafından gerçekleştirilen müdahalelerde çocuklar kısa sürede sağlıklarına kavuşarak taburcu ediliyor. Hastane Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Mesud Fakirullahoğlu, şimdiye kadar 60 civarında çocuk hastayı tedavi ettiklerini söyledi. Kasık bölgesinden girerek yaptığı işlemde kalbin belli noktalarına özel kateterler yerleştirdiklerini ifade eden Karadeniz, "Kalbin haritasını çıkarıyoruz. Hastaya genellikle radyasyon vermeden işlemi tamamlıyoruz. Çocuk dokuları radyasyona hassas olduğu için ileriki dönemde ortaya çıkabilecek bazı sorunların da önüne geçiyoruz." Prof. Dr. Karadeniz, Erzurum'daki bu hizmetle vatandaşların İstanbul, İzmir ve Ankara gibi şehirlere gitmesine gerek kalmadığını söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Minik kalpler radyasyonsuz iyileşiyor
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