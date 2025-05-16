Minik Kuzey zafere kulaç atıyor: Yardımlar Kuzey’in umudu olacak

Diyarbakır'da, polis memuru olarak görev yapan Armağan ve öğretmen Betül Tanrıöver çiftin 3,5 yaşındaki kas erimesi hastalığı DMD'li Kuzey'in tedavi giderlerinin karşılanması için kampanya başlatıldı. Baba Armağan Tanrıöver, Kuzey'in tedavisi için 2 milyon 900 bin dolara ihtiyaç olduğunu ifade ederek, hayırseverlerin verdiği desteklerin kendilerini umutlandırdığını söylediler.

"KUZEY'İN KOL VE BACAKLARINDAKİ KASLARIN GÜÇLENMESİ İÇİN SÜREKLİ YÜZDÜRÜYORUZ"

Baba Armağan Tanrıöver, "Kuzey'in tedavisi için ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek ne kadar çok kişi bize destek verirse, Kuzey ve Kuzey gibi çocuklar sağlıklarına kavuşur. Duyarlı insanlarımızın Kuzey'i kendi çocukları gibi görmesini ve ona destek olmasını istiyoruz. Kuzeyimizin gülüşünün hiç solmaması için her türlü önleyici tedaviyi uyguluyoruz. Hastalığın tanısını 2 yaşındayken aldı ve tanı konulduğundan beri fizik tedaviye, yüzmeye gidiyor, protein ağırlıklı beslenmeye çalışıyor ve kortizon ilacı kullanıyor. Hastalığın belirtileri ise merdiven inip çıkmada zorlanma, zıplayamama, uzun mesafe yürüyememe, koşamama ve günlük aktivitelerinde çok çabuk yorulma oluyor. Kaslarının erimemesi ve kol ile bacaklarının güçlü kalması için sık sık yüzmesini sağlıyoruz" dedi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Daha çok erkek çocuklarını etkileyen bir kas erimesi hastalığı olan ve ilerleyen zamanlarda yayılarak bacaklarla birlikte kolları, vücudu etkileyen, 20'li yaşlarda ise ölümle sonuçlanabilen DMD hastalığının tedavisi dünyada sadece Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai şehrinde bir hastanede yapılıyor. Tanrıöver çifti, tek çocukları Kuzey'in sağlığına kavuşması için tedaviye gerekli olan 2 milyon 900 bin doların toplanması Diyarbakır Valiliği onayıyla kampanya başlattı.

10 GÜNDE 2 MİLYON TOPLANDI KAMPANYA YÜZDE 72'YE ULAŞTI

Armağan Tanrıöver, Kuzey'in tedavi masraflarının karşılanması için Valilik onaylı kampanya başlattıklarını ve bu kampanya ile Kuzey'in ilaç masraflarının karşılanmasını umduklarını da söyledi. 10 gün önce kampanyada yaklaşık 2 milyon para toplandığını söyleyen baba Tanrıöver, "Duyarlı insanlar paylaşımlarıyla bizlere destek veriyorlar. Açılan kampanya süresince ihtiyaç duyulan paranın yüzde 72'si toplandı. Kuzey'in zamanı yok. Kas erimesi olduğu için en kısa sürede tedavisinin başlaması gerekiyor. Umudumuz duyarlı insanların katkıları ile her geçen gün artıyor" dedi.