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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Minik şampiyonlar çiçeklerle karşılandı

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Faruk KÜÇÜK
Minik şampiyonlar çiçeklerle karşılandı
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Süper Minikler Balkan Judo Şampiyonası'nda kürsüye çıkarak Türk bayrağını göndere çektiren ve milli marşımızı okutan Rabia Zümra Dönmez (11) 28 kiloda, Zehra Polat ise 44 kiloda (12) şampiyon oldu. Minik şampiyonlar ile Balkan beşincisi olan Furkan Akçay (12) ve antrenörleri Cengizhan Dönmez, memleketleri Erzurum'da çiçeklerle karşılandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Balkan fatihlerini havalimanında tebrik ederek hediye takdim etti. Onlarca sporcu ve veli de karşılama törenine katılarak sporcuların gururlarına ortak oldu.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Minik şampiyonlar çiçeklerle karşılandı
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