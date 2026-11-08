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Giriş Tarihi: 08.11.2026

Minik yürekler müzede keşfe çıktı

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Minik yürekler müzede keşfe çıktı
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SİNOP Gelincik Ortaokulu tarafından özel eğitim öğrencilerinin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla müze gezisi düzenlendi. Öğretmenleri eşliğinde Sinop Arkeoloji Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, geçmişten günümüze uzanan tarihi eserleri yakından inceleyerek farklı bir öğrenme deneyimi yaşadı. Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, müzede sergilenen tarihi ve arkeolojik eserleri görme fırsatı bulurken, Sinop'un köklü geçmişini ve kültürel zenginliklerini keşfetti. Sınıf ortamının dışında gerçekleştirilen geziyle öğrencilerin gözlem yapma, çevrelerini tanıma ve sosyal etkileşim becerilerinin desteklenmesi hedeflendi. Özel eğitim öğrencilerinin toplumsal yaşama katılımlarını artırmak ve kültürel farkındalıklarını geliştirmek amacıyla düzenlenen etkinlik, öğrenciler açısından hem eğitici hem de keyifli anlara sahne oldu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Minik yürekler müzede keşfe çıktı
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