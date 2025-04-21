Minik yüreklerden dünyaya barış mesajı

Esenler Belediyesi'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel olarak geleneksel hale getirdiği 15'inci Uluslararası Barış Ekmeği Festivali, bu yıl da renkli etkinliklerle başladı. "Gönül Coğrafyamız" temasıyla kapılarını açan festival çerçevesinde Arnavutluk, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kırgızistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya ve Gazze'den gelen 110 çocuk, Türk öğrencilerle bir araya gelerek barış ve dostluk mesajları verdi. 8 ülkeden gelen çocuklar festivalin ilk günü tarihi yarımadayı gezerek keyif dolu bir gün yaşadı. Festivalin ikinci günü ise duygu dolu ve anlamlı anlara sahne oldu.

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, çocuklarla birlikte 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde "Barış Duvarı"nı boyadı. Başkan Göksu, çocuklarla birlikte barış kuşunu "özgürlük renkleriyle" gökyüzüne uğurladı. Etkinlikte ayrıca 9 yaşındaki Filistinli Omneya'nın da doğum günü kutlandı. Kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygu dolu anlar yaşayan Omneya, yeni yaşındaki en büyük dileğinin ise ülkesindeki soykırımın bir an evvel son bulması olarak açıkladı. Başkan Göksu, "23 Nisan, dünyada yalnızca çocuklara armağan edilmiş tek bayramdır. Biz de Esenler Belediyesi olarak, çeşitli ülkelerden çocuklarımızı buraya davet ederek onlara güzel bir bayram yaşatmayı arzuluyoruz. 15 yıldır pişirdiğimiz barış ekmeğini bu yıl da pişiriyoruz. Artık çocukların üzerine bombalar yağmasın, hiçbir çocuk yetim kalmasın. Dünya, özgür ve barış dolu bir yer olsun" ifadelerini kullandı.