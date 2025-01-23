Minik yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi son yolcuğuna uğurlandı: Minik tabutundaki Fenerbahçe atkısı yürekleri dağladı

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Salı gecesi başlayan yangın felaketiyle tüm ülke yasa boğuldu. Ahşap otelin alevler içinde kalmasıyla 79 otel misafiri hayatını kaybetti. Yaşamını yitirenler arasında Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak'ın eşi Ferda Apak(40) ve Fenerbahçe'de yüzme sporcusu ve ortaokul 5inci sınıf öğrencisi olan kızları Vedia Nil Apak(11) da vardı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMIŞTI

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'a Allah'tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.

FENERBAHÇE ATKILI TABUTU YÜREKLERİ DAĞLADI

Yangının hayattan kopardığı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başarılı yüzücüsü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak'ın cenaze namazı, bugün öğle vaktinde Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde kılındı. Apak ailesinin eş, dost, akrabaları bu acı günde anne ve kız için Şakirin Camii'nde toplanarak cenaze törenine katıldı. Fenerbahçe'nin minik sporcusu Vedia Nil Apak'ın tabutunun üstündeki Fenerbahçe atkısı dikkat çekerken sevenleri, anne kızın Türk bayrağına sarılı tabutlarının başında gözyaşlarına boğuldu. Ayrıca minik sporcu Vedia Nil Apak'ın arkadaşları da, aileleriyle birlikte cenaze törenine katılarak arkadaşlarına olan son görevlerini yerine getirdi.

ALİ KOÇ VE SPOR BAKANI AŞKIN BAK YALNIZ BIRAKMADI

Apak ailesinin cenaze törenine önemli isimler de katıldı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ile kulübün yöneticileri anne kızın cenaze töreninde Apak ailesini yalnız bırakmadı.

ACILI EŞ VE ANNEANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Minik sporcu Vedia Nil Apak'ın anneannesi Asiye Binner, bir saniye bile torunun tabutunun başından ayrılmazken, acılı baba Mehmet Apak ise eşi Ferda Apak'ın tabutunun başında gözyaşlarına boğuldu. Camii hocasının cenaze namazını kıldırmasının ardından Ferda Apak ve Vedia Nil Apak'ın cenazeleri, Kanlıca'da bulunan aile mezarlığına defnedilmek için araçlara konup götürüldü.