Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurdun dört bir yanında vatandaşların akın ettiği camilerde dualarla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da "Tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Miraç gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum" dedi. ANKARA