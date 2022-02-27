Haberler Yaşam Haberleri Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Giriş Tarihi: 28.2.2022

Miraç Kandili dualarla idrak edildi

Miraç Kandili dualarla idrak edildi
Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yurdun dört bir yanında vatandaşların akın ettiği camilerde dualarla idrak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Miracını tebrik ediyor, Rabbimizin sonsuz hikmetiyle dolu olan bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Gecemiz mübarek olsun" ifadelerini kullandı. Emine Erdoğan da "Tüm İslam aleminin ve milletimizin mübarek Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, Miraç gecesinin tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden diliyorum" dedi. ANKARA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: AB Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell duyurdu! Ukrayna'ya savaş uçağı desteği
Rusya-Ukrayna savaşında flaş! Avrupa'dan Rusya ve Belarus'a yeni yaptırımlar: 'AB tarihinde bir ilk' diyerek duyurdular
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye’nin sıralaması dikkat çekti
Rusya, Ukrayna'ya ait olan dünyanın en büyük uçağını vurdu
Ettehiyyatü Duası Okunuşu Ve Anlamı - Ettehiyyatü (Tahiyyat) Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı Ve Meali
CHP’li Canan Kaftancıoğlu kendisiyle çelişti: 2011 yılından paylaşımı ortaya çıktı
Son dakika: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den müzakerelerle ilgili ilk açıklama: Sonuç vereceğine inanmıyorum ama...
Haydar Dümen’in sır gibi sakladığı çocukları Gaye Dümen ile Ali Alp Dümen harekete geçti! Milyonluk miras davasında sular durulmuyor!
Putin bunları çiğ çiğ yer
Son dakika: Galatasaray'dan müthiş geri dönüş! 6 gol ve kaçan penaltı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA